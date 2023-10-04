《金融》國銀8月獲利雙位數雙升 攜前8月續登同期高

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【時報記者林資傑台北報導】金管會公布國銀最新獲利概況，2023年8月稅前淨利523億元，月增70.1億元或15.5％、年增116.8億元或28.8％。在利息、手續費、投資等3大獲利同步成長下，累計前8月稅前淨利3458億元，年增達785億元或29.4％，雙雙續創同期新高。

觀察8月各類分行稅前獲利，國內總分行407.5億元，月增18.3％、年增達33.6％，海外分行54.9億元，月增4.1％、年增18％。國際金融業務分行（OBU）55.6億元，月增17.8％、年減1.8％，中國大陸分行5億元，月減達40.7％、但較去年同期虧損1.9億元顯著轉盈。

進一步觀察國銀前8月各類分行稅前獲利，國內總分行2631.5億元、年增達745.2億元或39.5％，海外分行391.5億元、年增達122.8億元或45.7％，中國大陸分行35.7億元、年增達23.8億元或1.98倍，僅OBU為399.2億元、年減達106.8億元或21.2％。

銀行局副局長林志吉分析，國銀8月稅前獲利續「雙升」創同期新高，主因股匯債市波動下，國銀處分利益、股利收入或金融資產評價利益同步增加，挹注投資及其他淨收益表現。而升息循環下利差擴大，亦帶動國銀利息淨收益增加。

觀察國銀前8月獲利3大支柱概況，利息淨收益3999.1億元、年增達503.4億元或14.4％，手續費淨收益1393.5億元、年增179.8億元或14.8％，投資及其他淨收益1897.9億元、年增達340億元或21.8％，主要受惠換匯交易（SWAP）收益挹注。