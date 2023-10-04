宏捷科營收亮眼股價逆勢漲 法人最新目標價出爐

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砷化鎵代工廠宏捷科（8086）擺脫庫存調整壓力，9月營收傳捷報、衝上2.87億元，第三季營收季增近5成，受此利多激勵下，4日早盤股價直接跳空開高大漲逾8%，但受大盤重挫逾200點拖累，9點半過後漲幅收斂至3%左右。

法人表示， 宏捷科第三季的產能利用率提高至50~60%，並有望轉虧為盈，且第四季業績展望仍佳，維持對宏捷科「買進」的投資建議，目標價為147元。

宏捷科今年來營收節節攀高，9月營收2.87億元，月增7.94％、年增53.79％，創下2022年以來的單月新高紀錄，已連五個月繳出年月雙增佳績，也連七個月維持正成長。

群益投顧表示，宏捷科9月營收亮眼，主要是中國客戶訂單數量擴大所帶動， 第三季營收7.84億元，季增48.8%，估計產能利用率由第二季的45%提高至第三季的50~60%，預估第三季可望轉虧為盈。

群益投顧指出，由於部份中國客戶庫存今年第一季即回到1.5~2個月的健康水 準，第二季中國客戶需求增溫，宏捷科手機產品線出貨量開始放大，近期中國客戶持續釋出新機首批鋪貨訂單，加上美系客戶亦有需求，考量中國、美國市場需求持續暢旺，第四季出貨展望仍佳，維持對宏捷科「買進」的投資建議。