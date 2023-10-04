《美股》消息面：眾院議長麥卡錫遭罷免；日本出手？日圓收復150防線

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：

●美國眾議院議長麥卡錫（Kevini McCarthy）遭罷免，為美國史上首見。眾議院周二以216票對210票通過由麥卡錫的長期對手、共和黨極右派眾議員Matt Gaetz提出的不信任投票，成為僅上台9個月的短命議長。此前麥卡錫與民主黨人合作才得以讓臨時支出法案過關以避免政府關門，這引發Gaetz等共和黨人不滿，稱麥卡錫在削減支出方面做得不夠。麥卡錫的盟友、眾議院金融委員會（FSC）主席Patrick McHenry暫時代理議長，並宣布眾院休會。據共和黨內部透露，該黨預計在10月10日討論麥卡錫的繼任人選，並於11日投票選出新議長。

●亞特蘭大聯準銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，央行沒有再次提高政策利率的急迫性，但可能要「一段長時間」後才適合降息。

●克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，她對再次升息、且可能是下次會議升息抱持開放的態度。

●美國勞工部公布職缺及勞動力流動調查（JOLTS）報告，8月職缺數為961萬個，遠超出7月份的892萬個與市場預期的881.5萬個，且職缺增長主要來自於白領職位。

●就業數據強勁，使利率「升更高、高更久」的預期進一步升溫，周二美國10年期公債殖利率大漲逾12個基點、報4.806%，創下2007年8月來新高，盤中一度飆升13.4個基點，站上4.821%。30年期債息最高漲15.4個基點，報4.95%。對利率敏感的2年期債息漲4.2個基點，報5.154%。

●根據芝商所FedWatch工具，市場預期聯準會11月再次升息的可能性為27.7%、在12月升息的可能性為46.3%。此外，利率期貨市場押注到2024年9月，聯準會的放款利率都將維持在5%以上。

●周二美元指數再漲0.42%，報107.35。美元兌日圓一度漲破「150」防線，為2022年10月以來首見，但隨後急速回落，引發日本當局已經出手阻止日圓進一步走貶的臆測。日圓一度貶至150.16日圓兌一美元，但在短短幾秒內隨即飆升近2%，最高曾觸及147.43日圓兌一美元。

●不畏美元走升，周二紐約11月期油反彈收漲0.41美元或0.46%，報每桶89.23美元，盤中一度跌至每桶87.76美元，創下3周以來新低。倫敦布蘭特12月期油亦反彈收漲0.21美元或0.22%，報每桶90.92美元，盤中最低跌至每桶89.5美元。

●美元與美國債息急升，周二紐約期金收跌5.7美元或0.31%，報每盎司1841.5美元，盤中最低跌至每盎司1830.95美元，創下3月以來新低。