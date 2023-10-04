《商情》期銅跌至4個月低點；原油反彈；BDI續漲；大豆觸兩年低價

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

時報-商情早報

1.美元與美債攀升 紐約期金續跌。

2.LME:10/03期銅收8006.50美元/公噸，跌46.50美元。

3.NYMEX:11月輕質原油漲0.41美元，每桶為89.23美元。

4.西德州原油上漲0.45美元，每桶為89.26美元。

5.10/03BDI運費指數為1780.00。

6.SICOM:天然橡膠11月期貨RSS3下跌0.50美分。

7.NYCE:10月棉花跌0.32美分，每磅為87.14美分。

8.CBOT:10月黃豆粉跌4.40美元，每公噸為363.20美元。

9.10/03TRJ-CRB下跌0.99，為281.49。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸119.02美元，跌1.47美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美元與美債攀升，周二紐約期金連續跌；因美元指數依舊堅挺，加上美國10年期公債殖利率續漲，以及8月份職位空缺數據顯示，勞動力市場不佳，可能會使聯準會(FED)下月可能升息，並打壓黃金價格，令金價觸及七個月新低；周二(10/3)收盤報價，12月黃金跌5.70美元，報每盎司1841.50美元；12月白銀跌0.04美元；1月白金跌7.20美元；12月鈀金跌13.00美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-庫存增加，期銅跌至4個月低點；因投資者預期交易所庫存將進一步增加，倫敦金屬交易所(LME)註冊倉庫中的銅庫存為16.86萬公噸，自7月中旬以來攀升了200%以上，達到去年5月以來的最高水平，以及美元飆升，加劇了市場對工業金屬需求的擔憂，致倫敦(LME)銅價下跌至4個月低點。終場周二指標期銅下跌46.5美元；期錫上漲358美元；期鎳下跌21美元；期鋅下跌98.5美元；期鋁下跌31美元；期鉛下跌28美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-供應緊縮，周二歐美原油期貨自3周低點反彈回升，因美元創10個月新高，及聯準會下個月可能升息，令油價承壓連3個交易日下跌，不過能源庫存持續下降預期；另外，沙烏地阿拉伯預計將連續第五個月提高向亞洲供應的阿拉伯輕質原油的官方售價，激勵逢低買盤回補，其中美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.41美元，報89.23美元/桶；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.21美元，報90.92美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-需求強勁，周二BDI指數續漲2.5%；受海岬型船舶需求強勁，運價增加超過1350美元的推動，該BCI指數已創2022年12月22日以來新高，然而烏克蘭農業部長表示，允許貨船從黑海港口運輸烏克蘭穀物和鐵礦石的新走廊，已顯著降低了運費，故連帶趨緩終場波羅的海乾散貨BDI指數續漲幅度；其中最新報價BDI指數上漲43點，收1780點，漲幅2.5%；BCI指數上漲163點，收2773點，漲幅6.3%；BPI指數下跌28點，收作1656點，跌幅1.7%；BSI指數下跌13點，收作1250點，跌幅1%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-日經指數走軟，周二大阪期膠回落近2%；由於亞洲股市下滑，且日經指數跌至4個月低點，係因美國公債殖利率上升以及美國聯準會(FED)承諾將長期保持緊縮的金融狀況所致，抵銷了日圓偏低所來的利多消息，令終場大阪期膠價格回落近2%；其中大阪交易所OSE橡膠3月期貨跌1.8%，報每公斤232.5日圓；新加坡交易所SICOM橡膠11月期貨跌0.6%，報每公斤139.70美分；上海交易所SHFE橡膠1月期貨，適逢中國黃金周連續假期休市。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周二芝加哥穀物期貨多收黑，其中大豆期貨急挫，受累於美元強勢和美國豐收預測，盤中一度距離近兩年最低價，隨後收復部分失地，玉米期貨收低，被小麥價格上漲和大豆價格下跌來回拉扯，加上美國將迎來豐收的預測也造成拖累，小麥周一反彈 4%，在價格反彈和中國進口需求最新跡象的支撐下，從三週低點回升，終場12月小麥漲3.75美分，12月玉米跌1.25美分，11月大豆跌4.25美分，10月黃豆油跌0.42.41美分，10月黃豆粉跌4.4美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-美元走強，周二ICE棉花期貨下跌；因美元指數上漲，並觸及10個月高點，削弱以美元計價的棉花吸引力，以及中國需求的擔憂，令期棉跌至一周低點；終場ICE美國交易所2號棉花12月棉跌0.36%，報每磅87.43美分。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-中國房地產放緩，鐵礦石跌逾1.2%；因最大消費國中國，國內的房地產指標龍頭中國恆大集團，正面臨海外債權人對這家現金短缺的大型房地產開發商進行清算行動，該公司正試圖重組價值317億美元的海外債務，影響市場投資情緒，加上適逢中國連續假期，需求明顯放緩，致新交所鐵礦石期貨價格下跌。終場周二新加坡交易所58%鐵礦石近月持平，報每噸104.36美元；62%鐵礦石近月跌1.22%，報每噸119.02美元。(呂方維整理)

(商品行情網)