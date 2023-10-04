桃園金牌企業以ESG創造企業競爭力

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桃園經濟發展局3日舉辦「與未來共榮：ESG企業的思維與實踐」新書發表會，由市長張善政親自贈予各家金牌企業代表簽名書籍，展現15家桃園金牌企業如何將ESG納入日常經營，讓永續成為帶動企業轉型的動力，進而提高企業競爭力。

桃園市長張善政致詞表示，桃園作為攸關台灣經濟命脈的工業大城，「智慧治理」是產業轉型的動能，運用科技發現問題、解決問題，才能加速落實低碳永續，在產業升級的過程中，市府的角色定位至關重要，市府不只是管理者，同時也是協助企業的輔導者，透過這樣的機制，協助現有在地企業尋求相關資源，將轉型的陣痛減至最低，才能維持長期競爭優勢。

經發局局長張誠指出，桃園產業目前大都進入二代接班的時機，面對新時代的挑戰，企業若想永續經營，藉著落實ESG，趁勢完成創新技術、企業轉型，翻轉整體產業面貌，不只能順利度過接班危機，也能成為桃園經濟向上前進的動力。收錄於「與未來共榮」的15家業者都是對ESG非常重視的在地企業，諸如從源頭減少污染的「環境保護」(E)有3M台灣、日月光半導體中壢廠、日益能源科技、源鮮農業生技、滿庭芳床業；建立友善職場、消弭數位落差的「社會責任」(S) 有台達電子、台灣晶技、技嘉科技、林口長庚醫院、運籌網通；注重品牌經營的「公司治理」(G) 有上暘光學、大震企業、和迅生命科學、美科科技、信通交通器材。相信《與未來共榮：ESG企業的思維與實踐》一書將讓更多人了解桃園市政府與企業如何攜手合作，一同打造世代宜居的桃園。