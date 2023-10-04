《資服股》邁達特9月營收13.05億元 今年最高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者莊丙農台北報導】邁達特(6112)9月合併營收為13.05億元，年增20.85％，創今年新高；累計第3季合併營收105.89億元，年增16.83％。董事長李昌鴻表示，得益於多方佈局，邁達特月營收表現亮眼，將持續與科技大廠協助企業實現混合雲、多雲部署和雲地整合解決方案。

微軟（Microsoft）與甲骨文（Oracle）重磅宣布雲端事業合作，推出Oracle Database Azure服務，加速企業資料無縫雲端搬遷。邁達特是國內少數同時作為Microsoft和Oracle台灣地區重要合作夥伴的業者，具備兩大雲端品牌的深厚技術能量。李昌鴻表示，邁達特為國內Oracle Database Azure的代表性顧問與技術團隊，可協助企業將OCI（Oracle Cloud Infrastructure）高水準的效能，與Azure一流的雲原生技術以及AI服務進行靈活的整合。

李昌鴻表示，目前邁達特與三大公有雲的合作均十分緊密。除了Microsoft以外，邁達特同時也是AWS的MSP（Managed Service Provider）夥伴，可提供企業完整的全天候託管與監控服務，並用 AI大幅優化AWS客戶的IT營運效能；邁達特旗下聚上雲則是Google Cloud重要的菁英級夥伴，亦不遑多讓於近期取得Google Cloud指標性認證。

在資安方面，李昌鴻指出，基於考量建置成本和速度，在AWS、Microsoft、Google Cloud此三大公有雲保存備份資料、建立雲端跨境備援系統，漸成企業與政府機關強化數位韌性的主流做法，以最快又具成本效益的方式，提升資安防護力和復原力。