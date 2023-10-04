《美股》焦點股：英特爾要它分拆+IPO；Meta元宇宙部門裁員

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股：

●亞馬遜、微軟周二分別跌3.66%和2.61%。除了受美國債息急升影響，路透社報導，英國媒體監管機關Ofcom將推動對兩家公司在英國雲端運算市場的主導地位展開反壟斷調查。報導指出，亞馬遜和微軟在英國雲端服務市場的佔有率合計高達60%～70%，而其主要對手谷歌在英國的市佔為10%。消息人士表示，Ofcom將在周四公布調查結果，以正式轉介相關個案至反壟斷監管部門CMA。

●英特爾周二收漲0.65%，盤後再漲2.33%。該公司宣布擬於明年1月拆離「可程式化解決方案事業部」（Programmable Solutions Group，PSG），並在2～3年內推動該部門的IPO。英特爾在2015年以167億美元收購全球第二大「現場可程式化邏輯閘陣列」（FPGA）公司Altera，並以Altera為核心成立可程式化解決方案事業部，該部門涉及AI應用。

●Meta跌1.92%。路透社引述消息人士報導，臉書母公司Meta在內部論壇Workplace宣布將裁減元宇宙部門Reality Labs部分員工，被裁撤的員工將在周三（10月4日）收到通知。Meta發言人拒絕對此消息發表評論。確切的裁員規模目前尚不得而知。消息人士透露，受到影響員工主要任職於Facebook Agile Silicon Team。