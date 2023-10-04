《國際金融》類股無首 歐股創半年新低

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在對利率敏感度較高的公共設施類股，以及礦產族群領跌下，歐股STOXX 600指數收440.7點，跌4.89點或1.1%，創3月24日以來的最低水平。美元走強，導致銅價下挫至4個月新低，礦產類股也大跌2.6%。

聯準會曾重申，美國利率將保持在高檔位置好一段時間，等於是給美國公債殖利率與美元都打了一劑強心針，例如，10年期公債殖利率在4.8%附近，上升至16年新高，美元也升值至11個月新高。

美國盈透證券（Interactive Brokers）表示，STOXX 600從午盤開始就愈走愈低，是受到美國期貨走跌的影響。當美債開始被拋售時，美股跟著大跌，歐股也難免有衝擊。

跟利率走向互動密切的公共設施類股重挫2.7%，跌至11個月以來最低點。其中，全球最大海上風電開發業者Orsted（沃旭能源）狂跌6%，創5年多來新低，丹麥的Vestas Wind Systems（維斯塔斯風力系統）也重挫5.5%。

丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）指出，利率與大宗物資費用較高時，會改變想要建設離岸風電設備的意願。因為，全球主要大型項目的興建計畫，都是在假設利率位於低檔，以及便宜的工業用金屬價格下來進行。

把歐元區2023年經濟成長預估值，下修至0.4%的德意志銀行表示，不能排除歐元區在今年剩下的時間內，經濟搞不好會出現溫和衰退的情況。同時，經濟可能孱弱下，歐洲銀行類股也下跌0.9%。

在德意志銀行下調獲利預估後，德國線上流行服飾零售業者Zalando股價重挫5.3%，英國時尚精品Burberry則在瑞銀下修投資評等後，大跌3.6%。英國網路時尚零售商Boohoo坦言，銷售情況的復甦較預期來得慢，全年營收幾乎沒有改善，股價聞聲後也大跌2.8%。