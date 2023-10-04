《美股》分析：現在與金融危機前驚人相似；10年期債息可能升破5%

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股分析：

●家族投資辦公室Cherry Lane Investments合夥人Rick Meckler表示，大多數投資人假設的情況是聯準會最終需要調降短期利率，我們將回到有利的利率環境，但投資人現在看到是不同的景況：利率恐將升更高、高更久。

●摩根大通首席全球市場策略師Marko Kolanovic表示，投資人看好聯準會升息周期即將結束、消費力仍然強韌、就業市場強勁以及經濟實現軟著陸。他警告現在的氛圍與2007年金融危機前夕類似，儘管兩者情況不同，但仍應該謹慎看待，他在報告中指出：「我們發現，在2007年危機爆發前，投資人討論的話題與今天完全相同，如聯準會暫停升息、消費韌性、軟著陸和就業強勁」。此外，他警告美元、油價和債息一同攀升的情況不會持久，來自宏觀經濟的挑戰將給風險資產帶來阻力。

●對沖基金橋水創辦人達里歐（Ray Dalio）表示，美國10年期公債殖利率可能升破5%。他表示，美國的通膨將持續高於聯準會設定的2%目標，可能來到3.5%，而利率與通膨率需要有1.5個百分點的差距才能使供需達到平衡。周二美國10年期債息創下16年新高，最高升至4.812%。