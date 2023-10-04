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淨零排放新時代來臨研討會 10月24日登場

  • 工商時報 簡立宗
「淨零排放新時代」研討會，邀請官學賢達，各方專家，針對此重要課題，交互交流，為我國達成淨零排放的政策目標，激盪法規配套建言，提升產業競爭力。圖／當代法律雜誌提供
「淨零排放新時代」研討會，邀請官學賢達，各方專家，針對此重要課題，交互交流，為我國達成淨零排放的政策目標，激盪法規配套建言，提升產業競爭力。圖／當代法律雜誌提供

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全球淨零排放浪潮與歐美碳邊境調整機制趨勢，淨零轉型已跨越環保課題，而成為攸關產業競爭力之經濟議題。當代法律雜誌基於社會責任，將於10月24日在政大公企中心6樓 A646會議廳（台北市大安區金華街187號）舉行「淨零排放新時代」研討會，邀請官學賢達，各方專家，針對此重要課題，交互交流，為我國達成淨零排放的政策目標，激盪法規配套建言，提升產業競爭力。

2023年1月，我國三讀通過氣候變遷因應法，明定了2050 年淨零排放的國家目標，同時宣示建立碳費及碳邊境調整機制。這都是為了要回應碳中和，乃至於碳負排的全球趨勢。截至目前為止，已有超過 130 個國家要在不同的期程目標內達到溫室氣體淨零排放，展現維護環境，善盡地球公民責任的決心。

法規範通過後，勢必要有配套措施，已達成政策及立法者所設定的目標，行政院也因而推出了一系列的措置，如碳權交易所等。目前已有或規劃推出的政策是否周延完整，足以因應國會的要求，滿足國際間的期待，有無其他也應一併採行的治理措施，都有深入探究的必要。活動採實體參與結合線上直播，報名截止日期10月19日(星期四) 下午6點。

活動詳情可參考報名網址：https://forms.gle/LXK2S9BxU5Y3Ft1Y9

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