「一帶一路」在義大利受挫 倍耐力：中化和絲路基金不再延長股東協議

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在中資股東被義大利政府盯上之下，義大利輪胎生產大廠倍耐力（Pirelli）表示，中國投資者中化集團（Sinochem）和絲路基金已經決定，不再延長在該公司某些問題上進行合作的協議。倍耐力在聲明中表示，該協議在今年9月29日到期而終止。這也象徵著中國政府的「一帶一路」戰略已在義大利受挫。

香港信報4日引述外媒報導，上述兩家中國投資者分別持股37％和9％，初步於2020年簽署了股東協議。其中，中國國有企業中化集團與另一投資者Camfin簽訂了單獨的治理協議，Camfin屬於義大利商人Marco Tronchetti Provera的私人投資工具，後者自1992年以來一直掌管倍耐力，目前擔任執行副主席。

在國際地緣政治變化與美中關係生變下，今年6月間，義大利政府動用保護關鍵國家資產的權力立法，對中化集團和Camfin之間治理協議的擬議更新提出新規定，裁定中化集團不得指定倍耐力的執行長，儘管中化集團持有該公司37％的股份、擁有60％的董事會席位，是其主要股東。

義大利政府當時指出，倍耐力的「智慧車胎」（Cyber Tyre）是以晶片技術收集車輛資料，為具戰略重要性的關鍵科技，若此技術遭不當使用，將造成用戶資料安全、國家安全的潛在重大風險。

義媒9月份曾經報導，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在G20峰會期間曾經告訴中國國務院總理李強，義大利計劃退出「一帶一路」倡議。義大利為G7成員中唯一加入「一帶一路」的國家。