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小犬颱撲台 文大宣布「遠距上課」學生曝現況

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小犬颱風逼近台灣，文化大學昨緊急宣布遠距上課。圖為文化大學過去下大雨的畫面示意圖。圖／翻攝自網路影片
小犬颱風逼近台灣，文化大學昨緊急宣布遠距上課。圖為文化大學過去下大雨的畫面示意圖。圖／翻攝自網路影片

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【中時新聞網 何立雯】中颱小犬直撲台灣，全台除少部分鄉鎮及離島停班課外，幾乎所有縣巿都有放颱風假，但位在北巿的文化大學昨晚卻急宣布今天改採「遠距上課」，表示學校在山區，風雨比市區更強，考量學生安全改採線上上課，卻慘遭部分網友吐槽說，台北放什麼颱風假。一名文化大學的學生則分享陽明山的畫面說，現場的風雨狂飆，很多學生都跑去超商搶糧了，引起熱烈討論。

文化大學昨晚緊急公告，小犬颱風接近台灣，今天白天風浪會持續增強，目前台北市雖未達停班課標準，但考量到校本部位處山區，風雨較市區強勁，為顧及學生安全，今天本校校本部各課程改「遠距線上上課」，授課老師則視個別情況，自行決定在家授課或到校授課。

消息曝光後，引起網友討論，「學校周遭已有7-9級陣風出現」、「真的德政」、「以前沒有颱風時，在山上的風強度不容小覷，更何況現在又有颱風靠近，文化真是重視學生安全 Good」、「好懷念文化生活，什麼大風大雨沒見過，水上樂園」。不過也有網友吐槽說，台北放什麼颱風假？

根據《ETtoday》報導，一名文化大學的學生分享畫面，只見當地的風勢和雨勢狂飆，一堆路人躲在騎樓避雨。該名學生也透露，許多文化大學的學生都跑到附近的超商搶糧了，可見這次颱風的威力著實不小。

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