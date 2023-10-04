10／4盤中熱門焦點股

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今（10/4）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）9月營收改寫21個月新高 宏捷科逆天漲

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）擺脫庫存調整壓力，在傳統消費旺季、蘋果新機效應及大陸經濟略有復甦加持下，9月營收再傳捷報、衝上2.87億元，締造21個月新高，第三季營收季增近5成。法人看好，宏捷科第四季業績還將續揚，在下半年全力衝刺下，全年有望「逆轉勝」、成長約15％。

消息面激勵宏捷今甫開市即跳高大漲，最高點一度觸及117.5元，不過，適逢大盤拉回整理，一度大跌逾200點，而使追價力道趨緩，迄上午9：59的市價暫報111.5元，仍揚升2.76%，表現不錯。

上市櫃營收陸續「開獎」，宏捷科今年來營收節節攀高，9月營收寫下2.87億元，月增7.94％、年增53.79％，寫下21個月來新猷，同時也是2022年以來的單月新高紀錄，已連五個月繳出年月雙增佳績，也連七個月維持正成長。

宏捷科下半年起營運全力衝鋒，第三季營收達7.84億元，較第二季的5.27億元大幅季增48.79％、逼近5成，甚至優於市場先前35％～40％的預期，並將前三季累計營收推上16.53億元，年減幅度較年初的51.93％，大幅下滑至僅7.61％，若根據公司第四季持續成長的預期，全年營收「逆風翻盤」可能性高。

受惠產業進入傳統旺季，美系、陸系新機陸續發表，且銷售表現均不俗，宏捷科指出，多數客戶庫存均已回復至健康水準、庫存回補需求顯現，急單也逐漸轉為正常可預估之訂單，第三季產能利用率重返50％～55％。

展望第四季，公司看好，手機市況有望逐漸重返正常軌道，營運狀況持續看佳，預期營收將較前季成長約5％～10％，而與去年同期已開始庫存調整的低基期相比則可望翻倍成長，產能利用率亦將維持在5～6成之間，今年的業績在下半年邁大步催動之下，不僅可望順利甩開上半年的陰霾而超車去年，年成長率還有機會衝上15％。

蘋果iPhone15雖一度傳出發燙狀況，仍難以撼動其全球買氣，美系外資指出，iPhone 15 Pro Max交期寫下2017年最長紀錄。

而疫情後景氣復甦疲弱的大陸，近期經濟也出現止穩現象，帶動消費性電子需求緩步復甦，華為新機Mate 60銷售量超過預期，PA大廠出貨轉強可期。

宏捷科指出，安卓手機進入新機發表旺季，大陸手機品牌也陸續開始推出新機，大陸5G等高階手機訂單也較上半年顯著回溫，看好後續大陸經濟刺激政策發酵下，將有望對智慧型手機等消費性電子產業產生激勵效果。（工商時報 鄭郁平、數位編輯）

（2）迎廣7、8月合併獲利彌平H1赤字 股價攻頂

機殼廠迎廣（6117）今甫開市跳高大漲，暫報47元，之後受大盤拉回逾百點影響，漲勢一度收歛，最低價來到44.5元，唯未幾在開盤十分鐘內，即被連續大單拉抬至漲停板47.6元予鎖住，表現強勢。

迎廣應主管機關要求，公告單月自結損益，8月在營收大幅成長之下，自結8月稅後純益3,700萬元、年增78.99％，每股稅後純益0.42元、年增82.61％，合計迎廣7月、8月的自結獲利，已經彌平今年上半年赤字。

中低位階的機殼股近日表現強勁，迎廣股價持續創下波段新高紀錄，公司3日盤後應主管機關要求公告8月損益自結數，單月營收達2.47億元，稅後純益3,700萬元、年增78.99％，每股稅後純益0.42元。

若加上迎廣7月的損益自結數，累計7月、8月稅後純益5,200萬元，每股稅後純益0.59元，一舉彌平今年上半年赤字。

根據迎廣公布的上半年財報，今年上半年營收為9.97億元，稅後淨損5,100萬元，每股稅後淨損0.58元，隨著伺服器交貨比重拉升，迎廣7月、8月獲利符合第三季轉盈的法人期待。

迎廣昨日無懼於大盤下跌逾百點，終場逆勢收紅，漲幅達2.85％，並以43.3元收市。（工商時報 李淑惠、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.迎廣(6117)：7、8月合併獲利彌平H1赤字，激勵急拉鎖漲停，續創波段高。

2.笙泉(3122)：車電MCU近期導入試產，挹注第四季業績，股價逆勢強攻觸及漲停。

3.聯發科(2454)：摩根士丹利證券看好重新評價行情，將推測合理股價拉上1,000元，法人買超支撐股價守住高檔。

4.地球(1324)：第二季獲利明顯躍進，特定買盤再度進駐拉抬，一度攻抵漲停14.55元。

5.聯嘉(6288)：台美廠稼動率明顯提升，Q4出貨可期，獲外資連兩日買超，盤初一度逆飆逾5%，奪汽車量價雙冠王。

6.艾笛森(3591)：9月營收年增18.74%，盤初一度漲逾4%衝過月線，隨後遇壓漲幅收斂至約1.5%。

7.昶虹(2443)：完成財報重編，笑納2根漲停。

8.東陽(1319)：外資連4日買超、處分南京廠資產獲利1.07億，但逢台股重挫逾200點，股價跟跌近2.5%。

9.南亞科(2408)：昨獲三大法人續擴大買超2,375張，另，9月營收27.24億元，月增5.8％、連二月成長，年減15.03％、衰退幅度見收歛，盤初開低後力圖翻紅。

10.台積電(2330)：昨三大法人又轉賣超2,706張，昨夜ADR隨美股大跌2.56%，盤初跌至520元，摔落5日線。

11.品安(8088)：短均揚升，昨爆量留下一根長上影線，盤初逆漲拚穩40關。

12.世紀鋼(9958)：政策紅利護持，下方月線有撐，股價逆守高檔。

13.堤維西(1522)：Q3淡季不淡+新台幣走貶+傳統旺季到，法人看好AM車燈廠後市，盤初一度逆勢翻紅，抗跌力道強勁。

14.青鋼(8930)：北捷、新加坡捷運等國內外大型公共工程訂單持續出貨，中長線動能強勁，盤初小漲、拚守5日線。

15.威剛(3260)：董事長陳立白認為明年開始進入為期2年的記憶體多頭格局，三大法人連兩日買超計12709張，今早股價一度逆漲至95.2元。

16.廣達(2382)：美AI晶片銷陸擬擴大管制，輝達等出貨恐受阻，台鏈低氣壓籠罩，早盤一度下殺3%，5日線拉警報。

17.緯創(3231)：攜手台電打造風帆發電，無奈遭外資翻空賣超2.6萬張，股價殺低近4%，月線告急。

18.合機(1618)：手握台電大單，多頭重啟攻勢，翻紅走揚保住月線。

19.亞力(1514)：台電電網標案助威，全年營收戰新高，日K連3揚，站穩短均之上。

20.潤泰材(8463)：買盤拉抬，一度急漲5%，挺進季線。

21.聯亞(3081)：迎CPO商機，股價開低走高。

22.明基材(8215)：9月營收15.84億元，登近3個月高，股價開高後壓回至平盤附近，5日線、月線有撐。

23.友達(2409)：外資連2砍約4.5萬張，股價開低走低逾2.5%。

24.亞翔(6139)：傳私助華為打造晶片廠，身陷風暴，早盤一度大跌3%。

25.碩天(3617)：旺季效應帶動，預期9、10月營運維持高檔，早盤曾逆揚2%。

26.胡連(6279)：新客戶挹注今年營收挑戰新高，底部墊高站上155元。

27.建準(2421)：外資3天賣逾4千張，AI熱度消風，一舉翻落5日線下。

28.致伸(4915)：投信連56買搭配毛利率逐年提升，股價在68元附近有撐，今早逆勢走高上70元。

29.三發地產(9946)：完工交屋高峰期，外資昨日小額買超，早盤再走高逾1%，創近二年高價。

30.慧洋-KY(2637)：BDI指數續漲2.5%，加上孫公司處分海岬型散裝貨輪二艘，獲利估約2276萬美元，股價一度逆漲近2%。

31.長榮(2603)：10月6日舉辦法人說明會，股價抗跌相對有撐。

32.創意(3443)：第三季營收可望優於第二季，2024年成長動能可期。股價力守月線。

33.波力-KY(8467)：外資昨小幅回補，延續多頭氣勢，稍早一度衝上98.4元改寫前高，目前仍有逾6%漲幅。

34.森崴能源(6806)：外資連4賣，加上大盤跌逾200點，拖累早盤股價，險守10日線。

35.明揚(8420)：922工安事故估財損達10.28億元，產險理賠接洽中、客戶未提賠償。股價止跌曇花一現，今早開低走低、跌逾1%。

（時報資訊 李慧蘭）

（4）AI一軍廣達鎮守月線及短均

周二美股全面重挫，AI領頭羊輝達也回檔下挫2.82%。加上美AI晶片銷陸擬擴大管制的利空再度來襲，AI一軍的廣達(2382)、緯創(3231)開低回測5日均線但都守穩月線，顯示多方仍未棄守。

台積電今早最低519元，守住9月27日低點516元。台積公司預計將於10月19日召開季度法說會，市場除了關注第四季景氣，針對先進封裝擴產及AI展望也將牽動市場信心。

AI一軍的廣達(2382)、緯創(3231)、技嘉(2376)都在台股上周探底時率先築底成功，率先回到月線以上，雖本周二上檔承壓收低，今日再受美股下壓而續整理，但此三檔今早均守住月線支撐，尤其廣達盤中向平盤靠攏並攻回5日均線，短多格局未遭受明顯破壞。

另外，AI個股火苗仍四處點火，今早盤中低價機殼廠迎廣(6117)逆勢強攻漲停47.6元再創新高，亦帶動晟銘電(3013)股價翻紅。

迎廣公告自結損益，8月營收大幅成長，自結8月稅後純益3,700萬元、年增近79％，每股稅後純益0.42元，合計7月、8月的自結獲利，已經彌平今年上半年赤字。

同屬中低位階的機殼股晟銘電受惠AI伺服器強勁的需求，公司也著手研發浸沒式液冷產品。今日低接買盤強勁，短期股價轉強。

偏高價位伺服器機殼廠勤誠(8210)盤中股價也翻紅守住高檔。公司AI相關專案陸續出貨、CPU新平台也帶動新品上市，第四季明顯放量，帶動營運動能進一步增溫。

不過，美國可能在對中晶片禁令滿一周年之際擴大禁令規模，可能在近日更新對中國晶片設備與AI等運算晶片的限制措施。若輝達出貨遭受阻也恐牽動台灣供應鏈，市場關注後續該禁令執行力度與雙方談判狀況。（時報資訊 沈培華）

（5）遭指幫華為蓋廠 4檔和神山有關全拉黑

台股權王台積電(2330)周三一度下殺10元觸及519元，AI指標股緯創(3231)、廣達(2382)、英業達(2356)等盤初跌逾2%，八大類股一片慘綠，盤中指數重挫逾200點，不但丟失五日線、16200關亦告急。

電子大軍遭利空轟炸，傳美國恐於對中晶片禁令滿一周年之際擴大禁令規模，美國官員透露，政府可能在近日更新對中國晶片設備與AI等運算晶片限制措施，輝達等出貨恐受阻牽動台鏈，今日AI鏈成空頭狙擊標的，台積電(2330)、緯創(3231)、廣達(2382)、英業達(2356)、光寶科(2301)等賣壓沉重。

美中晶片大戰如火如荼，在美國聯手盟友圍堵大陸半導體業發展之際，美媒3日報導指稱，包括亞翔(6139)、崇越(5434)、漢唐(2404)及矽科宏晟(6725)等台廠遭目睹為華為深圳晶片廠建造基礎設施，這4家全都台積電協力廠商，引發市場關注，今日股價受到消息面波及，尤以興櫃的矽科宏晟(6725)下挫7%最弱勢，亞翔(6139)、崇越(5434)下殺3%，漢唐(2404)跌勢較輕約1%內。

根據美媒調查，在深圳即將完工的大型建築工地及華為投資工廠裡，分別發現來自崇越、亞翔及漢唐子公司的工人身影。而矽科宏晟在官網宣布，已取得深圳鵬盛科技、鵬芯微集成電路的化學品供應系統合約，其中鵬芯微去年才遭美國列入貿易黑名單。而這些深圳公司都是華為半導體供應鏈計畫中的一員。不過遭彭博求證後，矽科宏晟已在官網上刪除相關內容。

對此，崇越(5434)澄清表示，僅進行環保工程合作，未提供半導體材料或設備予鵬芯微，鵬芯微的廢水處理工程案為2022年初取得，當時尚未被列入實體清單，在利空消息打擊帶量下殺低逾3%，來到8個月低點。

漢唐(2404)則表示，從未與華為簽訂工程合約，江西廠先前承接深圳昇維旭內裝改造工程依約施作，所有投資與業務均遵守國家政策與法令，今日跳空殺低後吸引買盤承接，回到接近平盤附近。

亞翔(6139)尚未對此消息做出回應，今日在賣壓出籠下殺低逾3%，跌破5日線支撐。

由於正值美中科技戰敏感時刻，經濟部表示，將調查上述台企與華為關係。王美花表示，依照台灣法規關鍵技術不可以外流，但根據報導，廠商協助華為工廠建設，應與關鍵技術材料或設備無關。若企業被美國納為實體清單，就不能使用美國設備和技術，會提醒廠商遵守美方規定。(時報資訊 龍彩霖)

（6）千金巨浪顛簸 祥碩衝高穩軍心

昨日盤中閃見11千金，今（4）日亞德客-KY(1590)率先退出，譜瑞-KY(4966)盤中低點觸及990元隨後又彈回千元之上，雖然翻紅但在台股狂風巨浪下千金資格受到考驗。股王股后今日走勢低調，跌幅皆在1%左右。千金股收盤能否維持11檔，市場觀注。

台股逆風吹，千金股動盪，大立光(3008)遭外資認為產業趨勢不佳，鏡頭廠毛利率大幅壓縮，麥格理證券給予「劣於大盤」評級，目標價1591元，周三盤中下跌逾3%，下探到2065元，失守月線，恐有測試2000元的危機，亦在千中股中跌幅最大。

祥碩(5269)受惠合作夥伴文曄(3036)在併購Future Electronics後，未來有望擴大歐美市場，短線股價持穩於1100-1200高檔，今日雖面臨台股大跌，多方不受影響，盤中漲幅超過3%，漲勢居冠。10：30過後旭隼(6409)、材料-KY(4763)、亞德客-KY陸續翻紅。

由於十年期指標公債殖利率創下16年新高，周二美股主要指數全面重挫，標普500指數創下6月1日以來新低；道瓊指數今年以來由升轉跌，為6月以來首見，並創下5月31日以來最低點；那斯達克指數亦創下5月31日以來新低，台積電ADR大跌2.56%。

美股提早過冬，台股也感到寒意，後市觀察，除了AI族群是指標，第一金投顧董事長陳奕光表示，高價股是多頭信心的關鍵指標，目前台股維持十千金顯示多頭控盤，而明年經濟動能優於今年，預計有更多高價股入列千金股。（時報資訊 張嘉倚）

（7）傳客戶追單 佳必琪抗跌

佳必琪（6197）今開低震盪趨堅，盤中最低點一度觸及71.7元，最高點則一度來到73.3元，係由黑翻紅榮面，整體來看，呈現震盪趨堅格局。

市場消息面，據傳係接獲客戶急單，包括AI、光通與車用等市場需求面看俏，使該股未來營收及獲利成長審慎樂觀。

據了解，為切入輝達供應鏈及加速NPI能量，佳必琪新併購兩家公司，併購效益在今年逐步顯現，另為因應高速傳輸及元宇宙等新應用需求所展開的布局也已陸續開花結果，不僅800G產品開始小量出貨，另單通道50G及多通道200G AOC、400G AOC光收發模組也已成功取得發行專利，成為今年業績成長的新動能。

（工商時報 鄭淑芳、數位編輯）