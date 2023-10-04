環境部2024年預算歲出逾80億　主要增列資源循環等3大項

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環境部2024年度歲出預算約80.5億元，相較2023年的88億左右減少8億元，環境部長薛富盛解釋，扣除25億元左右汰換老舊機車及大型柴油車補助，實際增列逾16億元，主要增列項目為減量回收及資源循環推動計畫及多元化垃圾處理計畫-第2期。

立法院社會福利及環境委員會，今（4）日審查環境部2024年度中央政府總預算案，而這也是薛富盛接任部長後首度到衛環委員會備詢。

環境部報告指出，2024年度歲出預算80億5,470萬3,000元，較上年度法定預算數88億8,965 萬6,000 元，減列8億3,495萬3,000 元，約減9.39％，而在扣除汰換老舊機車及大型柴油車補助25億3,400萬元一次性經費後，增列16億9,904萬7,000 元，約增 26.73％，主要是增列減量回收及資源循環推動計畫，及多元化垃圾處理計畫-第2期計畫等經費。

而在支出中，推動資源循環零廢棄，建立循環型的生產與生活方式，推動廢棄物質資源化編列13億8,070 萬7,000 元，占17.14％，推動具挑戰及須關注廢棄物清除處理，辦理石綿建材廢棄物清除處理及設置廢木料處理設施，並補助地方政府辦理石綿建材廢棄物清除處理工作，計編列5億8,136 萬元。

另外，辦理淨零排放-資源循環減碳技術計畫，發展資源循環利用技術、建立產品數位護照、發展資源循環業低碳製程及認證技術、開發減碳效 益驗證程序及推動公私場所空氣污染之減量等工作，則編列4億3,000萬元。

加強管理全國一般廢棄物處理設施及提升處理量能部分，環境部編列17億9,196 萬2,000 元，其中最多的是，多元化垃圾處理第2期計畫，將協助地方政府推動焚化廠升級整備、環保設施有效管理與效能提升、精進離島垃圾分選前處理、 補助購置或汰換特種機具與車輛、推動轉廢為能循環經濟等，計編列15億元。

環境保護基金各分基金部分，2024年編列97億9,130萬9千元，較2023年度法定預算數119億2,704萬1千元，減少21億3,573萬2千元，不過在扣除2023年度公務撥補空污基金辦理汰換老舊機車及大型柴油車補助25億3,400萬元一次性經費後，實際增列3億9,826萬8千元。

環境部表示，主要是空污基金預估車用汽油發油量較上年度增加，致徵收收入增加，另新增辦理「2030年客運車輛電動化推動計畫（113年至119年）」，爰公庫撥款收入增加。