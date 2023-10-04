新台幣直直落力守32.5元？ 央行總裁：沒有「楊金龍防線」

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新台幣匯率直直落，3日收在32.328元創下7年新低，直指32.5元防線，中央銀行總裁楊金龍今日在立院財政委員會被問到會否阻貶，是否有32.5元的「楊金龍防線」？楊金龍表示，沒有什麼「楊金龍防線」，央行是維持匯率的穩定，且新台幣在貶時其他亞洲貨幣也在貶，新台幣甚至比一籃子貨幣略強，穩定匯率也沒有所謂的區間。

國際美元指數暌違十個月再站上107大關，非美貨幣貶壓加劇，隨外資加大匯出力道，新台幣3日盤中一度跌破去年10月盤中低點32.345元，尾盤在央行調節下，貶幅收斂至9.1分，終場收在32.328元兌1美元，創2016年7月7日以來逾七年新低。

新台幣今年以來大舉走貶，至3日止貶值已達1.62元或5.01％，收在32.328元，與今年高點29.7元相較，上下波動2.628元。且隨是美國聯準會（Fed）高利率可能持續更久時間，若後續Fed比預期更鷹派，強勢美元再獲有力支撐，新台幣不排除貶至更低價位，最壞情況將挑戰33元整數。

環顧全球匯市，央行統計，昨（3）日美元指數強漲0.75％，主要亞幣全倒，泰銖重摔0.51％、星幣下殺0.34％、印尼盾挫0.32％、新台幣貶值0.28％、馬來幣下跌0.26％、日圓走低0.03％、披索小貶0.01％，人民幣及韓元休市。