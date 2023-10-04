培育汽車修護人才 國瑞捐贈車輛及核心零件予敦品中學

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國瑞汽車致力推動汽車修護人才培育，捐贈兩輛小客車（Corolla Cross油電版休旅車、Corolla Altis 房車）、及四具汽車引擎、四具變速箱，予桃園敦品中學。

捐贈儀式在敦品中學汽修科實習工廠進行，參與捐贈儀式的有法務部矯正署負署長林明達、國瑞汽車總經理古屋敷、敦品中學校長郭宗裕、誠正中學校長陳宏義見證下，完成捐贈儀式。

古屋敷表示，國瑞是日本Toyota及Hino汽車在台灣唯一授權的製造廠，一路承襲著豐田生產製造的信念，自1984年成立以來，以安全、品質為最優先，並以製作出讓每一位客戶都滿意的車輛而努力。

古屋敷指出，國瑞不單只是國內市場，也致力於海外銷售，累積生產車輛已超過350萬台，並努力致力於零件國產化，希望能透過新技術、新設備等的導入，對台灣的經濟與產業發展略盡微薄之力。

同時，古屋敷表示，國瑞一直以能成為台灣社會所喜愛且信賴的企業為目標，在教育文化，環境保護，慈善活動，還有對不同產業的TPS交流輔導等各種不同領域上，積極推動社會貢獻。希望藉由這一次的捐贈，能夠對於敦品中學在汽車修護人才的培育上有所幫助。

另外，面對近來氣候變遷及全球暖化日益嚴重的議題，古屋敷也強調，國瑞在環保方面不遺餘力，善盡企業公民責任，期望為下一代留下更美好的環境，更美好地球。近來也具體揭示「2035年工廠碳中和」的高挑戰目標，從日常改善、革新技術及再生能源三大方向著手，努力達成減碳目標。

面對氣候變遷與全球暖化的議題，古屋敷也特別分享豐田汽車「碳中和真正的敵人是碳排，而不是內燃機引擎」的理念。各國必須依各自的能源結構與基礎建設状況，採取有效的減碳策略。因此，在汽車的動力選擇上，不能只單一的局限在一種動力，必須「因地制宜」提供「多樣化」的移動載具。

古屋敷指出，例如油電混合車相當普及的日本，在過去20年間就減少了23％CO2的排出。電動車雖是重要的解決方案之一，但不是唯一選擇。唯有透過全方位的移動載具提供，如HEV（油電複合車）、PHEV（插電式油電複合動力）、BEV(純電動車)或FCEV（氫燃料電池電動車）等，才能對碳中和作出具體貢献。

秉持此一理念，國瑞汽車也於2012年導入生產首部國產CAMRY 的HEV （油電複合車），之後又陸續導入多款HEV，持續為減碳努力。

古屋敷提到，這次捐贈的Corolla Cross，就是HEV（油電複合車）的車輛。透過實際接觸到最新的電動車輛，結合理論與實務，期望孕育出次世代必要的技術與產業需要的人才，若學生能藉此可以對汽車產業產生興趣，投入未來台灣汽車產業的發展，這將是國瑞汽車所樂見的。