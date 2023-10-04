鎖定平日午餐商務客 高雄萬豪皇饕牛排館推海陸雙併套餐

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飯店為了增加客源，平日午餐也開始推陳出新，高雄萬豪酒店的皇饕牛排館於平日中午推出「皇饕海陸雙拼平日午間套餐」，手作麵包、前菜、湯品、海陸雙拼主餐四選一到甜點飲品，吃得到北海道生食級干貝、頂級紐約客牛排以及澳洲水姑娘龍蝦等豪華美饌。

位於高雄萬豪酒店的皇饕牛排館鐵板燒，主打乾式、濕式熟成牛排與頂級海鮮料理，今年更榮獲有美牛界米其林之稱的「美旗林金餐獎」，食材的選用與精湛的廚藝皆備受專業認證與肯定。這次特別為商務客打造的「皇饕海陸雙拼平日午間套餐」，即日起每周一至周四中午時段供應。

皇饕牛排館鐵板燒徐仕勳主廚表示，海陸雙拼主餐四選一包含5盎司的「爐烤鮮活龍蝦半尾」，選用的龍蝦是野生的澳洲水姑娘，肉質更鮮美，先煎後蒸保留龍蝦原始的清甜與Ｑ彈。另有10盎司的「香煎北海道干貝與斯里蘭卡海大蝦」，彈嫩的生食級干貝與海大蝦經炙烤後綻放甘甜，鮮香四溢。兩款海鮮料理雙拼肉質緊實的「美國頂級紐約客」或柔嫩多汁的「西班牙伊比利豬肋眼上蓋肉」，搭配烤蒜球、洋芋泥及季節時蔬佐餐，多重美味組合一次滿足肉食愛好者與海鮮饕客的味蕾。消費者還可於現場加購素有水中珍寶美譽的當季時令生蠔，海味十足又肥美多汁，舌尖上的極品當之無愧。