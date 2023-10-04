新台幣直直落！楊金龍稱「貶值沒有底線」 加碼曝最弱亞幣

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台股今（4日）開盤大跌逾200點，早盤持續低檔徘徊，台北外匯經紀公司新台幣匯價盤中同步下探32.42元，貶破32.4元，直逼32.5元。近期股匯雙殺引發市場關注，中央銀行總裁楊金龍出席立法院財政委員會進行業務報告表示，若匯市發生恐慌，央行一定會進場。

對於所謂「楊金龍防線」的說法，楊金龍表示沒有什麼「楊金龍防線」，也沒有「貶值底線」。這波亞幣競貶潮中，新台幣甚至比一籃子貨幣略強，穩定匯率沒有所謂的區間，央行將以穩定匯率來維持金融和經濟穩定為基調。

國際美元指數狂飆，暌違十個月再站上107大關，非美貨幣貶壓加劇，隨外資加大匯出力道，新台幣3日盤中帶量重挫逾1角，一度跌破去年10月盤中低點32.345元，尾盤在央行調節下，貶幅收斂至9.1分，終場收在32.328元兌1美元，創2016年7月7日以來逾七年新低，總成交量放大至14.69億美元。

據央行統計，美元指數3日強漲0.75％，主要亞幣倒一片，泰銖重摔0.51％、星幣下殺0.34％、印尼盾挫0.32％、新台幣貶值0.28％、馬來幣下跌0.26％、日圓走低0.03％、披索小貶0.01％，人民幣及韓元則是休市。

楊金龍表示，現階段而言，新台幣並非最弱亞幣。並援引去年以來貶幅，新台幣貶值5.01％，人民幣貶值5.04％，日圓貶值11.8％，韓元貶值6.99％。今年以來，以新台幣計算的進口物價仍呈現下跌。