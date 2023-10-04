小犬颱風來襲 台南「列警戒範圍內」全面戒備

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小犬颱風來勢洶洶，據中央氣象署暴風圈侵襲機率預測，台南也在陸地警戒範圍內，因應颱風來襲，台南市工務局全面展開防災整備，針對在建工程工地安全、道路、橋梁、公園、行道樹等設施維護、工地鷹架、廣告招牌安全等，除全面巡查也要求務必做好防護整備，降低颱風來襲造成的災害。

先前杜蘇芮颱風、海葵颱風造成全市各地紛傳路樹倒塌、廣告招牌掉落，因應小犬來襲，工務局已啟動災害整備及防災、救災準備工作，首先針對在建工程工地安全、交維設施、工地圍籬等，進行全面性巡查，除確保工地安全外，也要求承包商確實做好防颱準備工作。

另外，工務局也展開道路、橋梁、地下道、側溝、公園、路燈及行道樹等的巡檢，以防止路樹災情的發生，更準備好封橋封路相關措施設備及預警作業。尤其，工程重機械及車輛，更進行全面性檢查，以確保功能完整及操作正常，也要求災害搶修開口契約廠商加強人員及機具整備，並隨時待命。 工務局指出，為做好防颱工作，積極通知各建築、營造相關公會，加強工地安全管理，尤其是塔式起重機、施工鷹架及相關設施的固定等，更針對廣告招牌是否牢固加強巡查，要求所有權人加固補強，以免颱風吹落影響人車安全。

工務局強調，針對市道易崩塌路段及橋樑底過低易淹水橋梁，也加強檢視及預警作業，期望透過全面性防災整備，將小犬颱風侵襲可能帶來的災情降到最低。