花旗銀跨境整合平 ESG指標助企業永續發展

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CBAM（歐盟碳關稅）已於今年10月試行、2026年正式上路，顯見ESG的影響力，將與日俱增。花旗(台灣)表示，花旗提供評量標準（Benchmark）及ESG儀表板（ESG dashboard）攜手客戶，逐步規劃公司的淨零減碳目標。

花旗(台灣)於日前舉辦一場「跨越2023：航向數位永續新未來 (Beyond 2023： Navigating Digital and Sustainable Future)」研討會。

花旗(台灣)銀行董事暨花旗集團台灣區總裁長安孚達（Aftab Ahmed）及花旗亞太區財資暨貿易金融事業群客戶部門負責人Kanika Thakur聯袂為研討會開場，了解客戶的迫切需求，並提供花旗解決方案。

安孚達指出，花旗每日在全球處理超過4兆美元、逾140種貨幣交易，將收付、資金管理及貿易融資的金融服務功能都整合在數位基礎架構，並為企業客戶架設的全球網路銀行平台，皆可實現高效率的跨境收付、餘額查詢和交易執行。花旗為客戶提供更加方便快速的數位化服務，以最有效率的方式協助客戶達成營運目標。

花旗亞太區財資暨貿易金融事業群客戶部門負責人Kanika Thakur指出，因疫情期間人們大幅改變消費模式，數位化是傳統產業、科技產業、服務業或中小型企業未來發展與成功的關鍵要素。因應不確定的經濟環境，數位化對企業營運資金的控管及流動性調度，更是關鍵。

在花旗與客戶的持續接觸過程當中，Kanika Thakur說，很多企業財務主管反應每個銀行、每個金融商品，都有不同平台，管理起來很麻煩；因此，企業客戶熱切期待集中管理現金的可見性、可及性以及流動性，以便優化營運資金的運用，並避免在高利率環境中進行融資。

因應企業客戶的需求，Kanika的建議可以透過數位技術及金融科技產品加強企業全球現金可見度及可及性的缺口，「現在是評估現金集中和資金調度結構集中的好時機。」

在談到ESG對企業的影響時，Kanika表示，很多客戶都知道ESG很重要，但不知道對自己公司的影響是什麼？也不知道怎麼做？花旗提供評量標準（Benchmark）及ESG儀表板（ESG dashboard）與客戶一起討論、研究內外部資料，了解同儕業者的作法並攜手逐步規劃公司的淨零減碳目標，制訂ESG及氣侯風險相關的風險控管、投資指標，逐步推動能源及永續轉型。另安孚達特別以花旗與NGO合作的公益碳權為例，協助NGO節省電力，降低的碳排，換算成碳權，出售給有碳權需求的企業。