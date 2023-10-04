經濟部2023傳市品牌 減碳好市券

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經濟部於10月份舉辦『傳市品牌 減碳好市券』活動，只要在活動指定傳統市集消費(不限商品及金額)，並使用自備環保袋/環保杯/環保餐具組等，至服務台經工作人員確認即可領取百元減碳好市券乙份，可在所在市集配合活動攤商處進行消費，以提振傳統市場及夜市買氣。

經濟部工商輔導中心表示，目前全台22縣市共有120處傳統市集(76處傳統市場及44處列管夜市)參與活動，預計時間傳統市場在10月份每週三 (10/4、10/11、10/18、10/25)，列管夜市則在10月份每週六(10/7、10/14、10/21、10/28)，將串聯傳統市集同步展開活動，每日每人限領一份，數量有限發完為止。

全台市集配合本次活動更是提供了不同的驚喜加碼優惠，例如新北市五股市場自備環保袋/環保杯/餐盒/特定攤位消費即享5-10元不等折扣；臺中市建國市場加碼抽四台液晶電視，民眾持好市券消費即可兌換摸彩券參加抽獎；臺中市第五市場丸東商號，顧客持好市券100元就可以任選1斤甜不辣(原價140元)；臺南市佳里傳統夜市於指定攤位消費自備環保杯/袋者可享95折優惠；臺東市觀光夜市小高果茶，顧客持好市券2張面額50元就可以任選2杯價值60元以上飲品，不同市集還有更多的好康等你來市場與夜市遊玩。

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