寒舍集團線上旅展10／6日開跑 住宿券下殺29折、餐券最低46折起

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全台規模最大的ITF台北國際旅展，11月3日至11月6日將於南港展覽館登場。寒舍集團祭出43組優惠商品，住宿券下殺29折，餐券46折起。搶攻疫後旅展商機，台北艾麗酒店於即日起至11月12日推出「艾麗線上旅展」，台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店接續於10月6日至11月6日推出「寒舍線上旅展」。此外，10月27日至11月2日更貼心打造實體「寒舍旅展快閃櫃」，消費者可直接至台北喜來登與寒舍艾美1樓購買。ITF旅展期間至攤位消費滿額，即可獲得獨家好禮或轉盤遊戲機會，寒舍生活App更推出扭蛋抽大獎活動，最大獎萬元住宿券帶回家。

「寒舍集團聯合住宿券」特惠價一張4,800元。接續，礁溪寒沐震撼祭出最高等級的總統套房「一泊一食寒沐苑平日住宿券」超激折扣21折，每組10張破盤價400,000元！台北艾麗首度推出「樂游券」，只要599元即可體驗榮獲《富比士旅遊指南》推薦的台北最佳戶外泳池。網美最愛的寒居酒店則推出米其林星級主廚顧問設計的早午餐「BeGood Cafe BRUNCH SET餐券」999元，千元有找不能錯過。同時，東西區Buffet雙雄更是祭出年年熱銷的自助餐券，台北喜來登「十二廚平日雙人自助下午茶券」1,400元、寒舍艾美「探索廚房平日雙人自助下午茶券」1,760元，最低72折起。

為吸引消費者至快閃櫃與ITF旅展現場，精心規劃多組限定優惠與活動，包含購買20張「寒舍集團聯合住宿券」，立即加贈3張，現賺14,400元。凡於旅展現場購買台北艾麗商品，單筆金額達8,888元以上，即可參加「幸運輪盤轉轉樂」乙次，獎品包含餐飲券與住宿券等，若達17,776元則可轉兩次，以此類推。若購買其他四館商品的單筆金額達8,000元以上，即贈送獨家購物袋乙個，恕不累贈。此外，為推廣官方平台「寒舍生活App」，特地設置大型扭蛋機，既有的App會員或現場加入的新會員，皆可獲得乙次扭蛋機會，人人有獎，最大獎為價值破兩萬元的住宿券。上述贈品數量有限，送完為止。

榮獲《臺北米其林指南》評鑑為頂級舒適的「4間黑房子」，台北喜來登大飯店位於捷運善導寺站與各路大眾運輸的交通樞紐，本次旅展推出熱銷房型「主管客房」，每人每晚只要3,444元入住並享受翌日十二廚豐盛早餐，無限暢看熱門電影、使用三溫暖與健身房、泳池暢游，還可享用迎賓紅酒乙瓶或於大廳酒吧享用迎賓飲料二杯。另外，賓客購買一張聯合住宿券(4,800元)即可雙人入住「舒適客房」、等同下殺35折。

台北喜來登館內擁有「Buffet之王」美譽的十二廚自助餐廳，提供上百道料理無限暢享，人氣代表料理包含現切多汁爐烤牛排、現流海鮮、現煎熱食台，以及嗜甜族最愛的多款「現作盤飾熱甜點」，滿足饕客蠢蠢欲動的食慾。本次旅展同樣推出平假日各餐期的自助餐券，包括線上旅展期間獨家販售的雙人自助餐券1,400元至3,200元，優惠最低72折起，快閃櫃與現場旅展則推出每組4張或是一張4人用餐的自助餐券2,800元至6,400元，超值好康65折起。

信義區璀璨夜景相伴盡享都會奢華生活，台北寒舍艾美酒店位於台北時尚與藝文核心地帶，此次特別推出持兩張聯合住宿券(9,600元)享「豪華客房雙人住宿」，等同4折優惠，盡情徜徉城市Villa概念的悠閒度假風格，豐富設施包含艾美會館的健身房、室內溫水游泳池與三溫暖，為賓客奉上完美的入住享受，客房內均採用舒適的「艾美特色睡床」、BOSE立體環繞音響、60吋電視、illy 咖啡機等便捷的極致體驗，巧妙揉合人文藝術與時尚，探索台北新魅力。

Buffet控千萬別錯過，擁有「一生必嚐Buffet界王中之王」美譽的台北寒舍艾美酒店「探索廚房」，重金引進美國專業Robata爐烤設備，讓老饕恣意享用超過百道海陸珍饈，以及甜點控不容錯過色彩繽紛的「甜點區」，年年熱銷的頂級自助餐券再次祭出優惠！線上旅展獨有雙人自助餐券1,760元至3,500元、超值73折起，快閃櫃與現場旅展推出的每組4張或是一張4人用餐的自助餐券3,299元至7,000元、最低67折起，實體旅展前早鳥優惠買到賺到。

國旅渡假泡湯首選的礁溪寒沐酒店今年重磅推出超殺住宿商品組合，「礁溪寒沐一泊一食寒沐苑平日住宿券」每組10張售價400,000元、超殺折扣21折入住總統套房只有這次，購買再送「一泊一食迎曦閣平日住宿券」乙張，限量十組機會錯過不再有。另持2張聯合住宿券(9,600元)可享「乘風居雙人住宿」、等同於42折優惠，躺在極致睡眠體驗的席夢思睡床，盡享礁溪美人湯，還可體驗館內兒童休憩區、小小賽車道、兒童電競室、健身中心、戶外游泳池、VR實境體驗…等多項服務設施，全家同樂就趁現在，放肆暢玩蘭陽輕旅行。

礁溪寒沐館內自助餐廳MU TABLE推出「自助餐平日單人午餐券」每張880元、約74折，「自助餐平日晚餐、假日午晚餐單人券」每張1,080元、約71折，由廚藝團隊每日早晨直奔漁港採購由龜山島海域直送的新鮮漁獲，讓旅人可以在餐桌上享用大海最鮮甜美味，亦可品味寒舍集團旗下姊妹飯店的經典美饌，以及各色豐富百匯。強強聯手「MU TABLE自助餐平、假日自助下午茶＋會館」739元、下殺57折，用餐加泡湯千元有找，一次滿足。今年全新開幕的「岩彩海鮮餐廳龍蝦海鮮米粉湯」每套4,888元、超值65折。「映之湯(湯屋居)雙人平日券」每組10張20,000元，現享80折優惠買一組再贈一張。「映之湯(湯屋居)＋下午茶雙人平日券」2,990元，泡個美人湯配上愜意下午茶時光，度過悠哉放鬆的一日輕旅行。

寒居酒店凡持1張聯合住宿券(4,800元)即可雙人入住「燁鴞客房」，擁有浴缸及獨立淋浴的寬敞浴室，大面落地窗的城市美景，以及眾多完善近130坪的服務設施，包含健身房、室內恆溫游泳池、蒸氣室及烤箱，讓旅人喚醒能量，體驗家外之居的親切感受。「BeGood Cafe BRUNCH SET 餐券」999元、下殺55折。

台北艾麗酒店本次旅展推出「台北艾麗酒店寰宇套房雙人住宿券」12,999元、超殺29折，入住台北101景觀房、每房再贈餐飲抵用金3,000元，可於「LA FARFALLA」義式餐廳、「The Terrace」大廳酒吧及客房餐飲使用。另有「台北艾麗酒店精緻客房雙人住宿券」5,299元、同樣超低30折優惠。至於今年夏季旅展首度推出旋即造成搶購熱潮的「樂游券」一張只要599元，可單次體驗曾獲《富比士旅遊指南》精選的台北最佳戶外泳池，近距離欣賞台北101及城市無邊天際的美麗風景。

「LA FARFALLA義式餐廳肉食主義現切牛排吃到飽下午餐雙人券」1,599元、約67折。購買「The Terrace大廳酒吧平日雙人暢飲券」1,299元、 超值48折優惠。