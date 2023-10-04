華為找4台廠蓋晶片廠 陸行之驚人預言這樣說

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華為找4台廠蓋晶片廠 陸行之驚人預言：未來打趴蘋果、三星

【中時新聞網 邱怡萱】華為Mate 60系列採用中芯7奈米製程，成功突破美國禁令，美國財經媒體點名台廠崇越、亞翔、漢唐以及宏晟幫助華為建設大陸晶片工廠，知名半導體分析師陸行之對此表示，美媒有點擴大解讀美國技術管制，但也可以由此看出，華為認為下單中芯代工還不行，還要自己建廠才夠，時間拉長到10年來看，他認為華為可能成為比三星和蘋果更能整合的手機和科技產品製造商。

陸行之說，根據他之前的了解，美國禁令是不能使用美國（後來擴大到ASML、日本、韓國) 半導體邏輯及存儲記憶體製造技術，包含設備和材料，禁止廠商賣設備或服務給華為，再者，美國設計公司也不能賣高檔AI晶片給大陸公司，但這跟處理廢水工程，蓋廠房、蓋潔淨室無關，除非這些工程中有用到美國的蓋廠獨門技術或美國製造的零組件，這確實屬於灰色地帶需要禁止。

陸行之進一步表示，美國商務部目前禁止美國公民或綠卡持有者協助大陸半導體產業相關技術發展及任職，但這沒有包括台灣企業員工。他直指，美媒有點擴大解讀美國技術管制，背後目的可能希望台灣乾脆禁止任何公司跟華為往來，最好也禁止台灣公民或台灣永久居留者協助大陸半導體產業相關技術發展及任職才有效，還有當然也會希望台灣禁止台系設備材料廠賣產品給華為。

陸行之認為，在陸美技術戰持續擴大之下，美國都可以還沒給獎勵，就強押著台積電去成本高昂的美國設廠投資5奈米跟3奈米，因此，如果有天美國老大哥要求我們限制台灣企業，以及要求台灣人跟華為、中芯，以及其他重點公司不能有任何商務往來，大家都不要覺得奇怪。

陸行之最後總結，看起來華為認為下單中芯代工還不行，還要自己建廠才夠，假設用10年來布局，華為有可能成為比三星及蘋果還整合的手機及科技產品製造商，成為一間從作業系統、韌體、晶片設計、製造、封測、零組件、系統設計/製造、品牌以及銷售全包的產品公司，讓他直呼可怕。

針對美媒報導，經濟部長王美花今（4）日則重申，被點名幫助華為的4家台廠都只是低階的環保、廢水處理，並不涉及關鍵技術。