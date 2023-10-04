美國出手！ 制裁涉芬太尼販運28公司與個人 近9成在中國

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美國政府宣布，對涉及向美國輸入芬太尼藥物、位於中國和加拿大各地的14名個人與14家公司進行一系列起訴和制裁。在被打擊的公司和個人中，除兩家公司和一名個人之外，其餘都位於中國。外媒指，這是美國政府對販運芬太尼所採取的最大規模的跨部門行動之一。

美聯社報導，美國財政部、司法部、國土安全部、緝毒局和郵政局負責人美東時間3日在華府宣布，針對包括「基於中國的化學公司」在內的芬太尼供應鏈採取大規模措施。

美國司法部宣布，在佛羅里達州中區和南區公布了針對基於中國的公司及其雇員的8項起訴書，他們被指控的罪行與生產芬太尼和甲基安非他命、分銷合成阿片類物質和銷售源自前體化學品的物質有關。

與此同時，財政部宣布對參與從事非法藥物貿易並向美國販運芬太尼和賽拉嗪等致命物質的28個實體與個人施行新的重大制裁。這些位於中國和加拿大的個人與實體被禁止使用美國金融系統，美國人員也被禁止與他們交易。此外，財政部還查明和封禁了10多個與這些行為體有關的虛擬貨幣錢包。

根據負責打擊非法藥物販運的美國緝毒局的訊息，墨西哥和中國是直接向美國販運的芬太尼及芬太尼相關物質的主要來源。幾乎所有製造芬太尼所需的前體化學品都來自中國。

美國官員指出，這次行動的打擊目標包括販運賽拉嗪的網路，這種效力強大的獸醫用鎮靜劑經常與芬太尼混合在一起被輸入美國。司法部長加蘭德強調，賽拉嗪的效果是無法靠納洛酮逆轉的，注入含有賽拉嗪的藥物混合物的人可能會出現傷口，導致毀容或截肢。

其它被打擊的目標包括一家總部在中國的公司，美國官員說，該公司為假造的羥考酮M30藥品提供藥片染料。

芬太尼是美國目前最致命的藥物，自2020年起，每年有超過10萬死亡案例與用藥過量有關，其中大約2／3與芬太尼有關。這樣的死亡數字是1988年強效古柯鹼氾濫高峰期死亡人數的10倍以上。對此，美國採取了一系列行動來制止芬太尼的湧入，拜登政府已實施超過200次與非法藥物貿易有關的制裁。