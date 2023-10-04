美國勞動數據強勁、眾議院長遭罷免 台指期瀉

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台指期4日早盤大跌188點或1.15％，暫報16,223點，由於美國十年期公債殖利率突破4.7％，創下2007年8月15日以來新高，加上眾議院議長麥卡錫遭罷免，市場情緒賣壓凌厲，美股四大指數前一日全面下殺。

美國勞工部公布職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）顯示，就業市場仍然強勁，8月職缺數比7月增加約69萬個至961萬，遠高於市場預期的880萬個與修正後前值892萬個，單月增幅創2021年7月以來最大。

元大期貨指出，由於勞動市場走強，再次引發市場對聯準會（Fed）升息的擔憂，四大指數收黑。法人展望後市，雖然美國政府關門危機暫時解除，但罷工潮持續擴大，加上FED堅持高利率政策，台指期上檔存壓。

台灣期交所內的商品交易情況，半導體30期貨下跌42點，盤中報價4,201點；國外指數部分，東證期貨下跌45.71點，來到2,229.76點；美國道瓊期貨下跌437點，指數暫報33,137點；美國那斯達克100期貨下跌255點，成交價14,688點。

由於美國眾議院議長麥卡錫遭到共和黨內部議員推動罷免而下台，他遭指控上周末為避免美國關門，而與民主黨合作的行徑不被黨內認同，認為麥卡錫未能再代表共和黨的核心團隊利益，消息一出美國主要指數延續跌勢。