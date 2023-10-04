台灣ETF爆衝 劉宗聖：資產管理業者要做好3件事

【時報記者任珮云台北報導】為響應國際證券管理機構組織(IOSCO) 所倡議的「世界投資者週」，提升金融從業人員專業素養，以及加強投資人教育及保護意識，投信投顧公會與社團法人臺灣理財顧問認證協會、中華民國退休基金協會、台灣金融研訓院、台灣金融分析專業人員協會、台灣不動產投資協會、臺灣證券交易所、臺灣集中保管結算所、臺灣期貨交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心共同主辦，於10月2日至6日假台灣金融研訓院舉辦「2023世界投資者週聯合論壇」，以「韌性x數位x永續 共創投資與財管新未來」為主軸，邀請國內外專家學者分享財富管理市場發展現況及展望、產業人才培育、投資人韌性的強化與教育、全球永續、淨零與碳權交易機制等重要議題。

投信投顧公會理事長劉宗聖表示，永續發展是資產管理產業的重要議題，今年6月時，國際財務報導準則基金會(IFRS Foundation)轄下之國際永續準則理事會(ISSB)，發布了永續揭露準則第S1號「永續相關財務資訊揭露之一般規定」及第S2號「氣候相關揭露」，提供投資者具一致性且可比較的永續發展揭露項目，台灣上市櫃公司未來也將逐步適用，因此，資產管理業者應充分瞭解及掌握IFRS永續揭露準則所帶來的影響，另一方面，近年來台灣ETF規模及參與人數皆成長快速，商品也愈來愈多樣化，然而，如何保護投資人權益，促進公平和效率的市場，兼重商品多元化及投資人保護，將是資產管理業者對於ETF管理的重要方向。

景順 Matthew Tagliani指出，ETF結構的出現就是產品創新的開始，因應顧客群的投資需求，跨越多個投資領域的創新，帶來豐富的產品線，帶動全球資產業持續增長。Tagliani先生分析了不同領域的ETF產品創新，包括創新公司的投資，例如：納指和具成長潛力的投資主題指數研發；開發新市場和新資產類別，如AT1債券、銀行貸款(Bank Loan)的投資機會；經由smart beta和因子輪動投資市場以及結合ESG理念的投資等。此外，主動式管理產品是近來全球ETF市場最受矚目的發展，雖因市場法規和需求驅動因素不同而有差異，但預期是未來ETF成長及持續創新的重要要素。

彭博研究亞太區ETF研究主管暨資深分析師Rebecca Sin分享亞太、台灣及美國ETF市場的概況以及IOSCO的ETF守則可能帶來的影響。在ETF的未來發展方面，Sin指出，AI人工智慧將幫助推動科技ETF的成長，值得資產管理業者關注的亮點則是近年崛起的主動式管理ETF。