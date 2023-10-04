《基金》10月債券ETF除息 12檔年化配息率達5%

【時報記者任珮云台北報導】10月將除息的ETF出爐，除了股票ETF再度掀起配息之戰外，在債券ETF方面，截至3日止，共計有31檔產品公告配息，以季配息產品為大宗，進一步觀察本次配息公告狀況，當中預估年化配息率達5%的債券ETF共計有12檔，配息表現亦是不俗，產品類型含括新興債、投資級債、非投等債以及產業債ETF，而產業債ETF中又以電信、金融、科技躍居上榜，這12檔債券ETF除息日都訂在10月19日，想參與配息的投資人，最後買進日為10月18日。

群益投資級金融債ETF(00724B)經理人謝明志表示，從貨幣政策來看，聯準會最近一次會議暫停升息，並表示目前的利率水準已處於需謹慎行事的水位，然美國經濟優於預期、通膨面臨回升風險，故維持利率於5.25-5.5%不變，仍保留年內再升一碼的選項，而根據點陣圖顯示，降息時點將往後遞延，故在市場波動下，加上投資級債殖利率仍具吸引力，資金仍料持續配置資產品質較佳之投資級債。投資等級債發行公司營運狀況依舊持穩，從信評調整來看，投資級債信評上調數依舊高於下調數，而信評穩定將有利投資等級債價格表現。再就產業角度而言，金融業不僅受到主管機關的嚴格監管，大型龍頭機構資本充足外，在營運上亦是相當穩健，其所發行之債券更是投資組合中不可缺少的穩健收益標的，建議投資人不妨透過相關ETF來布局，強化投組收息穩健度。

群益投資級電信債ETF(00722B)經理人曾盈甄指出，全球5G發展趨勢帶來龐大商機，也令電信產業的成長性更為值得期待。而從產業性質來看，電信業具有抗景氣循環、現金流穩定特性，產業營運穩定性高，特別是在各大國的電信龍頭業者持續投入5G網路與相關基礎設施布建，有助提升5G用戶滲透率，未來相關電信營運商營收仍有成長空間，建議投資人可透過在美國電信龍頭上有較高配置比重的電信債ETF來參與，既享電信龍頭營運成果與穩健配息，又能順勢掌握5G前景。