這檔ETF狂跌5％ 成交量卻排第3 專家也驚呆

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美國公債殖利率再度觸及16年新高，引發道瓊工業指數下殺逾400點，債券ETF開盤股價呈溜滑梯，00679B、00687B、00931B及投資等級債券等一票ETF，幾乎皆重挫2%以上。有網友在PTT問，已經投入170萬買00772B、均價35.34元，還可以繼續往下攤嗎？引發不少網友跟著喊苦「我投入20萬，剩下14萬，9命！」

以網友所說，用170萬、均價35.34元買00772B大約可買48張，若以今天均價32.67元計算，該網友帳面上損失約12.8萬，虧損約7.5%。

該網友問廣大網友，他手邊還有閒錢200萬是否可以繼續往下攤？「終有一天會降息的…對…，對吧…？」

原PO貼文引發不少網友討論，支持的網友認為「放著配也蘇胡，位階搭配獲利」、「跌2%買一次」、「今天再加碼15張、越跌越攤」、「越跌你要越開心」。

但也有很多網友不認同，「不懂為何要賭降息…Fed都跟你說會維持高利率了」、「會問就不是閒錢」、「認真講，建議停損換美元定存」、「都破底了還不停損…美國經濟那麼好降息幹嘛」、「債蛙從年初就被騙降息預期，賺資本利得，可憐」、「若沒先檢討美債買錯價位的原因，繼續買只是繼續輸」。

即使多數網友不不看好，但美債ETF今天交投熱絡，00679B（元大美債20年）跌破28元關卡，但不到11點成交量已經4萬張，超越昨天2.9萬張，顯示一直有人進場抄底。

更值得留意的是，元大美債正2（00680L）從4月以來連續6個月收黑，股價也從4月底的11.8跌到昨天8.03元，跌幅超過31%。不過今天早上以7.68元開出後，跌幅超過5%，量能也呈現暴增，接近11點為止成交量已經超過6.3萬張，在集中市場名列第3。分析師善意提醒，00680L是開槓桿商品，並未配息，要進場買進的人得留意。

國泰20年美債基金經理人江宇騰表示，根據最新2023年9月聯準會利率點陣圖顯示，隱含年底前仍將升息1碼，但今年底是聯準會升息終點的立場沒有改變，2024年則轉向降息，而據歷史資料顯示，在近3次升息循環結束時進場配置長天期美債市場，持有2年累積報酬率有望達到20%。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。