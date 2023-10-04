台中銀行捐贈再生電腦 助勵志中學設技職檢定專區

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台中銀行秉持企業社會責任精神與環保、永續經營理念，選在9月28日教師節當天，捐贈15台再生電腦給法務部勵志中學，由勵志中學校長林家如代表受領。

台中銀行指出，此次捐贈的再生電腦，均經過該行用心整理與更新，並反覆測試，確保性能與穩定性皆能保持良好的狀態，賦予電腦新生命，讓資源活化再利用發揮最大使用價值，勵志中學也將運用捐贈的電腦，在校內設置技職證照檢定環境，除提供學生數位學習工具以強化自身能力外，更免除學生須至外縣市參加檢定考試之麻煩，期盼能幫助學生離校後邁向更好的未來，投入理想的職業。

近年來，台中銀行積極善盡企業社會責任，持續捐贈再生電腦予偏鄉學校及家扶中心等單位，希望能達到資源有效與永續利用，同時協助偏鄉學校與弱勢族群，降低城鄉間數位學習落差，創造環境、企業、社會及弱勢族群共贏局面，期藉此舉達拋磚引玉之效。

台中銀行長期秉持永續經營理念，除積極承諾綠色採購、推動無紙化作業、響應各種環保行動外，也致力推動綠色金融，協助產業轉型、引領企業重視ESG議題。今年適逢台中銀行成立70週年，台中銀行將持續善盡企業社會責任，透過實際行動促進環境及社會公益的正向循環，也共邀社會大眾凝聚力量，一起發揮愛心、共同守護地球。