顏炳立：「今年房地產是在做不可能的任務」

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戴德梁行董事總經理顏炳立今（4）日在主持第3季商用不動產市場季報公布時指出，「今年房地產就像自己在當湯姆克魯斯，因為這是在做『不可能的任務』嘛！」買方不追價、賣方不降低，還是不易成交；價跌10％，才見量。

顏炳立表示，他在年初時曾講過，今年是「狡兔追月，黯淡的月！」量再縮、價緩跌，市場由金流決定。

顏炳立表示，像公設比要降低，就像是三層肉，應是使用者付費。

顏炳立指出，現在看市場，大家會比較保守，明年有這麼樂觀嗎？我認為，應該是要打個問號。

顏炳立表示，政府不應該打它揑死，因為建商倒了，誰倒霉？是銀行。現在有些人說打房無效，其實不是沒效，而是還正在醱酵。預期第4季量、價、買氣都收斂，等量、等價、等緩跌；價跌10％，才見量。

至於工業地產今年表現不錯，對此顏炳立表示，目前工業土地價格已經到頂，物流倉儲還是有需求，但已不追價，若價修10％，才會有買盤。

至於第四季辦公市場，顏炳立表示，辦公要降價機會不大，預期租金行情還是會再創新價、創新量、創新高！但只漲蛋黃區，蛋白區則持穩。

顏炳立表示，住宅市場價不降、不見買盤。成交藏在價格裏，量需要價來換。至於自用者，價格合理，就可以買，什麼叫合理？只要負擔得起，就是合理價。

顏炳立表示，現在拋售壓力未到，現在還是用走的、不是用跑的，所以現在市場，是緩跌的。不過只要利率到5％，就死了，現在資金行情已經結束，金流被斷，現在內政部為保障消費者，預售屋預收款將要控管用途，這個很嚴重！你的金流就會被斷掉！一個案子如果賣兩成，你怎麼辦？尤其現在造價又漲成這樣，如銷售不好，就麻煩了。