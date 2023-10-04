搶萬聖節商機，「享鴨」送吃驚黑鴨堡、「來滋烤鴨」贈怪物燒餅

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搶萬聖節餐飲商機，王品集團旗下「享鴨」大開「萌鬼派對趴」，10／6-10／31推出多款萬聖節限定料理，將人氣功夫菜變裝成可愛搞鬼餐點，標榜好吃又好拍。活動期間到店點烤鴨或套餐，每人加碼送「吃驚黑鴨堡」一份。即日起至10／31，到「來滋烤鴨」外帶個人餐、飽腹雙人餐，就送限定造型怪物燒餅，另外爆蔥酸菜鴨刈包，更印上呆萌幽靈超吸睛。

大膽跳脫中餐廳傳統印象，吃烤鴨也可以搞怪賣萌，10／6-10／31「享鴨」開賣萬聖限定料理，門店必點「XO醬干貝絲炒飯」以甜椒絲、水煮蛋點綴，化身長腳紅蜘蛛，驚嚇指數破表。還有穿黑長袍的巫師拿起掃帚，降落「干貝絲翡翠炊蛋」綠色沼澤，念咒語施展神奇魔法。鹹香又開胃「金沙豆腐煲」則加入以米香特製的鬼怪，在熱騰騰的溫泉泡湯，模樣相當逗趣。甜點也暗藏驚喜，「脆糖燉奶」結合巧克力餅乾一秒變黑蝙蝠，潛伏在森林裡搗蛋。

延續「享鴨」百變精神，也推出期間限定「吃驚黑鴨堡」，以特製鬆軟Q彈黑色麵皮，包進招牌片皮烤鴨佐粉色醬料俏皮吐舌，成為萬聖節聚餐最吸睛秘密武器。活動期間內用點套餐或單點烤鴨，每人加碼送「吃驚黑鴨堡」一份，快揪友吃烤鴨享受歡聚時光。

王品集團 唯一外帶烤鴨品牌「來滋烤鴨」趁勢推出萬聖節限定配餐，即日起到10／31，外帶個人餐或新上市的飽腹雙人餐，就送限定造型怪物燒餅，讓餐點不只美味也更可愛。爆蔥酸菜鴨刈包套餐，更在柔軟蓬鬆的刈包烙上幽靈圖樣，夾著滿滿的烤鴨、酸菜、蔥絲，應景又好拍。11／30前到「來滋烤鴨」單筆消費再加碼3％瘋點數。

迎接10月底萬聖節到來，燒肉品牌「Oh my!原燒」10／11-10／31出動人氣餐點漢堡小隊變裝，漢堡麵包改用黃、黑配色，為用餐增添滿滿節慶感，活動期間到店消費拍下漢堡小隊期間限定款照片，上傳FB或IG打卡標記＃萬聖漢堡小隊，出示畫面贈桂花烏龍茶一杯，大啖燒肉同時也能解膩。