美債買盤超夯！這檔額度6天搶光 10月債券ETF除息秀 12檔殖利率＞5％

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【旺得富理財網 李宗莉】10年期美債殖利率以4.6％刷新16年新高，加上10月邁入ETF除息旺季，不僅至少11檔台股ETF將上演配息大戲，更有31檔債券ETF宣告配息，其中年化殖利率達5%者，共有00726B（國泰5Y+新興債）、00788B（元大10年IG電能債）、00724B（群益投資級金融債）等12檔，每單位配發0.54~0.35元不等，且同步在10/19除息，10/18為最後買進日，投資人可留意。

截至3日止，共計有31檔債券ETF公告配息，以季配息產品為大宗，進一步觀察本次配息公告狀況，產品類型含括新興債、投資級債、非投等債以及產業債ETF，而產業債ETF中又以電信、金融、科技躍居上榜。

群益投信經理人謝明志表示，從貨幣政策來看，聯準會最近一次會議暫停升息，並表示目前利率水準已處於需謹慎行事的水位，然美國經濟優於預期、通膨面臨回升風險，雖維持利率5.25~5.5%不變，但保留年內再升1碼的選項，且點陣圖顯示降息時點遞延，資金料持續配置資產品質較佳的投資級債。

00679B除首日流入逾20億元資金，額度更在6天內搶光

再就產業角度觀察，金融業受主管機關嚴格監管，大型龍頭機構資本充足外，營運亦相對穩健，電信業則挾帶全球5G趨勢的龐大商機，加上具抗景氣循環、現金流穩定等2大特性，同樣可視為資產配置的一環。

此外，追募7次成國內第5大ETF的00679B（元大美債20年），9/27追蹤標的指數殖利率來到4.8％，為2012年以來新高，新增額度釋出後，首日即獲逾20億元資金流入、短短6個交易日甚至銷售一空，基金規模達到1134.6億元，投資人數成長至18.7萬新高，足見市場資金追買美債的瘋狂程度。

但也有專家提醒，畢竟美國經濟到底是軟著陸或經濟衰退尚無定論，以TLT（iShares 20年期以上美國公債ETF）為例，今年至今累跌近15％，代表年初至今，美國長天期公債的投資人，利息沒賺到還被套牢，已經先賠掉不少價差，提醒別誤以為美國長債一定就是零風險的「送分題」，不建議將所有資金全部ALL IN，做好資產配置，嚴控債券比例較佳。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。