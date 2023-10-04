臺網公司攜手中華郵政首創「數位郵差」 民眾不需在家等掛號

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臺灣網路認證公司（TWCA）的「TWID身分識別中心」首創「數位郵差服務」解決大多數民眾收掛號郵件不易的痛點。這項服務由臺網公司與中華郵政合作推出，利用TWID的服務同時滿足身分驗證及數位憑證簽署條件，將原本需在家收取的信用卡郵件等，以便利包混合交寄方式寄至i郵箱，開創新便利配送服務。

未來民眾在申辦業務時，可選擇透過i郵箱領取經數位身分識別的掛號郵件，結合中華郵政公司在全國2,400座i郵箱，不受郵局營業時間限制，同時滿足便利性與安全性的寄送需求，讓外出上班、家中無人、無物業或管理員代收掛號郵件的民眾，免除必須在限期內到郵局領取重要郵件的不便利困擾。

臺網公司表示，合作緣起於2019年中華郵政公司成為「TWID身分識別中心」的合作夥伴，提供2,500萬「郵政儲金帳戶資訊核驗服務」作為多元身分識別，為免臨櫃網路身分驗證的服務普及化邁進一大步。

而這項跨產業的合作，促成日後許多新應用的開展，例如：透過郵局儲金帳戶進行身分核驗，完成線上申辦電信門號業務等。

臺網公司協理周兆平進一步說明，延續雙方於2019年建立的良好合作基礎，持續深化TWID身分識別中心與中華郵政公司的夥伴關係，協助郵局擴大i郵箱的應用服務場景。

TWID身分識別中心首創的「數位郵差服務」，以電信門號認證服務（Mobile ID）對民眾（收件人）進行身分驗證，運用符合電子簽章法數位簽章（Digital Signature）方式記錄簽收數位軌跡，來滿足寄件單位對民眾（收件人）領取掛號郵件所需的「身分驗證」及「簽收紀錄」的要求。

周兆平指出，已有銀行業有意導入TWID身分識別中心「數位郵差服務」作為信用卡、電信業SIM卡寄送選擇，提供民眾於網路申辦業務時更便利的服務。未來也會持續攜手打造「數位臺灣‧智慧島嶼」生活型態圈，共創民眾有感便民數位化生活體驗。