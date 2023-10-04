新台幣逼近32.5元 楊金龍：匯率由供需決定、央行沒設防線

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今年以來新台幣一路走貶，從年初最低29.7元價位貶至目前逼近32.4元，刷新逾七年新低。中央銀行總裁楊金龍4日赴立院財委會備詢時重申，若市場變動太過「panic（恐慌）」，新台幣太激烈變動時，央行一定會進場阻貶，但基本上「央行沒有防線」，匯率仍由市場供需決定。

楊金龍4日赴立法院財政委員會進行施政報告並備質詢，立委聚焦近期新台幣貶值議題，針對新台幣匯率，央行是否有能忍受的空間，也有立委認為32.5元關卡是「楊金龍防線」。

楊金龍強調，新台幣沒有所謂的「楊金龍防線」，匯率是由市場供需決定，從貶值幅度來看，今年迄今包括韓元、日圓、人民幣貶幅更大，「我沒有任何防線」，若覺得市場偏離，有很激烈變動時，央行一定會進場。

楊金龍也說，匯率不能只看短、也要看長，短期來看，從去年底到現在，新台幣貶值5.01％、人民幣貶5.04％、日圓貶11.8％、韓元貶6.99％，所以新台幣並非最弱，且用一籃子貨幣來看， 新台幣對其它貨幣仍是升值。

至於長期來看，楊金龍以他剛上任時，2018年相較2017年，台幣貶7.67％、人民幣貶10.80％ 日本更貶24.79％，韓元也貶25.66％，當時亞幣貶值情況比現在更劇烈。

至於新台幣匯價貶至32元，是否成為新常態？楊金龍表示，要先準確定義新常態的意思，過去新台幣也曾升到26.7元左右，匯價是上上下下很難預測。

央行報告指出，8月淨賣匯8.8億美元調節，對於進場阻貶會否使央行成為操縱匯率的黑名單？楊金龍說，美國財政部對於買匯阻升較為介意，「若是阻貶，比較不會介意！」，且美國認為市場仍是供需來決定，也認為各國央行也有職責維護金融穩定，因此容許有阻貶的空間。