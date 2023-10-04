噪音執法排氣管遭疑「抓改不抓吵」環境部：登錄在車籍系統就可用

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環境部從2021年起推動聲音照相科技執法，環境部長薛富盛今（４）日說，補助地方政府購置及升級的306套聲音照相設備，預計在2025年全數到位、提早2年達標，然有針對通過經濟部認可的排氣管，噪音管制卻不通過，薛富盛說，與相關部會討論後，只要交通部與環境部在源頭登錄後，就可以執行。

民進黨立委莊競程今在立法院社福及衛環委員會質詢時指出，噪音管制法管的是聲音，然執法單位抓的卻是改裝，民眾如要自主驗證，費用等門檻又相當高，薛富盛說，環境部2019實施改裝排氣管噪音認證制度，將排氣管編碼造冊，鼓勵排氣管業者將產品送驗，檢驗合格就會核發合格編號並烙印，目前已核可162組認證排氣管並公告。

國民黨立委洪孟楷則追問，噪音管制法還是以環境部為主管機關，是否邀及內政部、經濟部、交通部等部會討論？環境部大氣環境司長蔡孟裕說，環境部負責排氣管驗證，檢測符合標準的，就把排氣管資料登記到車籍資料，後續地方政府在執法時，可清楚從雲端知道排氣管是否經過認證，今年底會辦完。

洪孟楷並說，很多縣市在執法上，只要是看起來花俏的機車排氣管，就開驗車單，相當擾民，「希望抓吵不抓改」，也就是說，產品不能經過經濟部認證，結果卻不能用，這樣是雙重標準，薛富盛說，只要交通部與環境部在源頭登錄後，就可以執行。

蔡孟裕補充，目前跟交通部合作，未來認證過要登記在車籍資料辦理變更，所以認證過就不會受到違規行為裁罰，至於民眾自主驗證的問題，已跟地方環保局溝通，會由他們受理民眾個別認證，針對檢測合格發給編碼，跟一般認證情形一樣。