和逸飯店高雄中山館8周年慶 消費滿千抽折扣回饋

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和逸飯店高雄中山館慶祝8周年，即日起至10月31日推出「逸起慶祝8」一系列相關生日活動，凡在餐廳Cozzi THE Roof單筆消費滿1,010元，即可獲得抽獎機會乙次，超過數十種獎項隨機發送，抽到餐飲折抵券還可直接使用，最高享當日餐點8折。另推出優惠住房專案「逸起玩8」，入住舒適客房含高空自助吧早餐，每晚3,688元，AMAZZING CLUB會員入住再加碼抽好禮。官方粉絲團即日起至10月31日，留言給祝福，即有機會獲得價值千元的高空餐飲券。

和逸飯店高雄中山館坐落於繁華的三多商圈，絕佳的視野能將港都海景盡收眼底，深刻體會海港風情的自在閒適，飯店即位於捷運三多商圈站3號出口，集結消費中心、人文風情，甚至聞名小吃、著名的自強夜市、忠孝夜市也穿插其中，無論商務人士或是旅人皆能在此黃金地段體會最便利的在地生活，因應開館8周年，即日起至12月29日，推出周年住房專案「逸起玩8」，每晚最低3,688元起，連續入住2晚加碼升等寬敞兩大床和贈沁涼啤酒，邀請全台旅人同慶之外也能感受高雄的熱情活力與特色，打造最合意的悠閒時光。

和逸飯店高雄中山館除推出住房、餐飲多重優惠，再加碼官方粉專抽餐券，凡於指定貼文祝福高雄中山館生日快樂，就有機會將高空餐廳Cozzi THE Roof各式餐券帶回家，獎項包含雙人份午、晚餐套餐券、雙人下午茶套餐券及多張現金抵用券，現場則針對會員推出特別活動，凡持有AMAZZING CLUB會員，入住即可參加周年轉盤乙次，除了有機會享用周年限定特調外，還有機會獲得房型升等券。