加班多少就付多少錢 鄭運鵬建議打破消防員超勤上限

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行政院人事行政總處人事長蘇俊榮4日列席報告業務概況，並備質詢。消防人力不足，導致消防員必須要超時加班，但依照《消防機關超勤加班費核發要點》，每月最高只可領1萬9,000元。立法委員鄭運鵬表示，消防員的加班費不應該由行政院訂上限，而是地方政府自己去編列預算，建議人事行政總處應邀集地方政府提出改善方案，允許地方政府經議會同意給予全額加班費，不受行政院上限之規定。

明揚惡火之後，消防員權益促進 再度提出組工會的訴求。鄭運鵬在質詢時提到，民進黨是贊成組工會的，但過去以來，消防同仁組工會的事情，不管哪個政黨執政，消防員組工會這議題都沒有通過。他詢問蘇俊榮「到底癥結點在哪裡？是罷工權？還是其他的考量？」

蘇俊榮回應，這樣回到問題的本質，如果消防員是想要罷工權，那社會還沒有一個這樣的共識，而且外界有很大的疑慮。由於工會多用罷工做為對抗資方的武器，鄭運鵬指出，「那如果消防員不能罷工，那他們的武器是什麼？」建議人事長應當在不能罷工、或不影響社會安定與民眾權益為前提之下，來跟消防團體討論如何籌組工會。

近年消促會要求取消消防人員加班費上限、讓加班費核實給付。鄭運鵬表示，行政院近年致力於降低消防人員工時，但在修法上仍沒有辦法滿足加班非取消上限的需求，但依照《消防機關超勤加班費核發要點》，仍有一句「每人每月最高金額以行政院核定數額發給」，但是消防人員現在超時工作，就是因為人不夠。

蘇俊榮解釋，過去消防署提了5年增補3,000名消防員的計畫，也就是一年多600多人，以今年四等考試來說，竹山訓練中心有566人的容訓能量，但今年內政部提出900多人的增補計畫，通過考試的僅300多人。鄭運鵬也連忙提醒，消防是一門專業，要有基本門檻，不要因為缺人就降低標準，「不然之後會出問題」。

「行政院為什麼要做壞人？」鄭運鵬指出，即便今年將上限提高至1萬9,000元，「多這2,000元、他們沒感覺」，人力不足就是需要加班、也不能自己決定拒絕加班，但現在超過的時數就只能換補休、補休不到就變成記功嘉獎，這樣輪迴裡面，就會變成行政院要核定，所以補人的過度時期，是不是可以放寬上限？

鄭運鵬說，中央現在補助1萬4,000元，剩下由地方支應，那就應該交由地方政府想辦法，不要把錢拿去辦活動、吃吃喝喝、甚至是綁樁，應該把錢撥補給消防員作為加班費，「他們是用生命來搶救的生命與財產」，不是拿加班費換他們的生命，而是「有加班就要給錢」，更何況消防人員是承平時期最危險的公務人員。