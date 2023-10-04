蝦捲大王斷指重生 克服逆境年收上千萬

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俗語說”打斷手骨顛倒勇”，說的是愈挫愈勇的精神，這句話正好形容蝦捲大王陳曉峯創業的過程。早期他製作蝦捲，慘遭絞肉機割傷手指和手臂，儘管就醫後傷口復原，但這起意外，卻造成他身心備受煎熬，後來他堅定再次站起，用真材實料和特殊的液態氮絞肉機調整做法，製作出香嫩有脆度的蝦捲，成功在市場上打響名號，如今光是蝦捲這個品項，一年就為他賺進上千萬元！

金黃鮮香的炸蝦捲，表面炸得酥香油潤，一入口外酥內嫩，能感受到蝦肉鮮味在舌尖綻放。這股鮮美滋味，不僅是便當店常見的菜色，更是這間老食品廠多年來的明星商品，單單一道蝦捲，每年就為陳曉峯賺進上千萬元。

老闆陳曉峯說：「以前我們外銷到新加坡和越南，內銷的話就是連鎖餐廳或是連鎖的便當店，然後團膳和飛機餐也有用我們的產品，我們的蝦捲大概年營收應該是上千萬元以上。」

創造出驚人業績的古早味蝦捲，從選材用料就是基本功。老闆陳曉峯說：「我們是用從越南進口的白蝦，因為白蝦它的質量會比較硬脆，會比較好吃；火燒蝦的話，它是比較有蝦的味道，但是它的肉質會比較軟一點。」

做蝦捲做到現在已經三十多年，陳曉峯當初會踏入食品業純粹是個意外，當初這一步，完全不在他的人生規劃中。老闆陳曉峯說：「是因為家族本來在做飼料工廠，然後本身也有畜牧業和養漁業，我本來是要幫忙做一條龍串接，然後家人也栽培我去讀本科系，那後來因為民國七十二年，政府徵收土地做彰濱工業區，所以被徵收掉了，後來這個計劃也就取消了。」

計畫趕不上變化，原本家人打算讓陳曉峯回家接班，但最後這個規劃胎死腹中，後來他向家人借錢創業，做起外燴的冷凍調理包。老闆陳曉峯說：「那時候在鄉下地方，神明生就是從這個鄉村，請客到另一個村落，所以那個需求是非常大的。」

三十年前，外燴市場生意正旺，陳曉峯賣的冷凍蝦捲，生意好到訂單接不完，幾乎天天加班趕工，龐大的出貨壓力逼得他再怎麼累，都要把訂單給趕出來。

老闆陳曉峯回憶：「當初在攪拌蝦捲料的時候，整個料都投拌進去了，在看有沒有均勻度的時候，不小心手伸得太進去，所以就被機器捲進去，手指就斷掉了，這個手臂也斷了一隻骨頭。」

雖說，急救之後有把手指和手臂給接回來，但發生如此重大的意外對陳曉峯來說，這不僅僅是肉體上的疼痛，更造成心靈上的創傷，這讓他不禁開始思考，這樣的犧牲，真的值得嗎？

為了避免悲劇再次上演，工廠裡不再仰賴人力攪拌肉漿，而是導入全自動化設備取代人工。這一台液態氮攪拌機不僅能自動投料，減少人為意外的發生，同時又能改善蝦捲的外觀。

而蝦漿經過液態氮急速降溫至負2℃，質地變得黏稠有點偏硬，透過成形機慢慢塑形出乳白色的圓形柱體，再穿上薄薄一層豆皮外衣，這就是蝦捲的雛型。

陳曉峯時常親上產線，確保蝦捲的做法合乎標準，會這麼謹慎，是因為他對品質相當要求。他賣蝦捲賣了三十年，其實一路走來並非一帆風順，他見證了整個產業的興衰更迭，即便多次在逆境中摔跤，但總能再次站起。

如今，陳曉峯做的蝦捲不僅賣遍傳統市場，還晉升賣到超市和大型賣場，贏得消費者認同。

老闆陳曉峯說：「我們的堅持就是少添加，以健康為導向，而且我們堅持比較傳統的口味，雖然特殊口味也有市場，但我們認為還是有一群消費者，會比較喜歡傳統味道。我們蝦捲做到現在三十幾年，因為這些傳統的產品愈來愈少人做了，我們想讓這些傳統產品能夠延續下去，所以一直堅持到現在，還在持續生產。」

當初一場意外讓陳曉峯失去人生方向，但也磨練出他堅韌不拔的性格，創業之路雖然坎坷，但他就像是打不死的蟑螂，多次從挫敗中站起，用拚勁拚出精彩的人生。（記者黃薰逸、吳偉民／採訪報導）