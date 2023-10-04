國慶疏運將至 台灣高鐵公布「熱銷車次」三時段

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國慶假期即將到來，台灣高鐵（2633）積極準備將展開為期6天的國慶疏運（10／6～10／11），總計加開190班次列車，提供1,057班次列車的旅運服務，以加強服務旅客。

針對部分時段可能出現自由座旅客較多情形，台灣高鐵分析本次旅客訂票狀況，預估國慶連假期間，人潮較多時段可能集中在10月6日南下的17時至20時及10月7日的8時至11時，以及10月10日北上的13時至20時。建議計畫搭乘自由座的旅客，可彈性調整行程、避開上述時段，分散搭車以避免在車站久候，讓行程更加順暢。

為了方便旅客規劃行程，高鐵企業網站也將持續公告對號座「熱銷車次」，建議尚未購票的旅客，可先查詢還有空位的車次，儘早完成訂位及取票，或多加利用疏運期間增開之夜間車次，包括：10／6加開之1337及1297車次、10／9加開之1336車次以及10／10加開之1336、1698及1296車次，確保行程順暢；惟特別提醒旅客，上述車次抵達部分車站時間已過夜間零時，且均提供10節對號座車廂，敬請旅客預先安排到站後的轉乘接駁。

台灣高鐵表示，已購買對號座車票的旅客，可利用站外通路，如台灣高鐵「T-EX行動購票」App以及全國超過一萬家高鐵合作便利商店，提早完成取票，到站後即可直接進站搭車，節省寶貴時間；截至4日上午為止，對號座「熱銷車次」集中於南下10／6中午起至10／7晚間、10／10中午至晚間；北上則在10／6下班後、10／9下午至晚間及10／10收假日全日，其他時段則仍有空位，歡迎多加利用。

國慶疏運期間人潮眾多，台灣高鐵呼籲旅客相互禮讓並體諒同行旅客，共同維持乘車秩序。高鐵各車站也將視人潮狀況，機動啟動管制措施：如優先讓對號座旅客進入閘門內付費區以便準時搭車、引導自由座旅客依照目的地分流搭乘直達車／非直達車、管控自由座旅客進站人數，以確保所有旅客順利乘車、配合引導、避免推擠。

此外，台灣高鐵敬請自由座旅客前往自由座車廂搭乘，不可佔用對號座座位，如遇搭乘人數較多時，公司將以嚴謹標準，個案審視各車次搭乘人數，再逐步開放車廂玄關或車廂走道，供自由座旅客站立。列車長也將加強巡視車廂，維持乘車秩序。旅客若發現座位遭占用，也可立即向列車組員反應。