《電週邊》曜越H2拚向上 明年ATX 3.0電源產品占比看升

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【時報記者張漢綺台北報導】中高階電競電源產品需求穩定，為曜越(3540)下半年營運帶來支撐，曜越表示，目前ATX 3.0電源供應器產品占營收比重約20%到25%，隨著ATX 3.0規格逐漸成為市場主流，明年占比可望進一步攀升，雖然終端市場需求平平，公司將力拚第4季比第3季好，下半年略優於上半年。

電競電源持續朝高瓦特數發展，目前Nvidia 4090系列電源瓦數高達1200瓦，4080系列約1000瓦，即使是當前主流中低階產品4070系列及4060系列，電源瓦數分別約850瓦及750瓦，高瓦數趨勢推動電源供應器ATX 3.0規格升級潮，曜越因提前佈局ATX 3.0，成為升級趨勢下受益者，亦是推升公司今年營運成長大功臣。

目前電源產品占曜越營收比重約50%，其中800瓦以上ATX 3.0電源產品占整體電源產品營收比重已達一半，約當占整體營收比重20%到25%，隨著電競顯卡規格提升，可望加速ATX 3.0產品滲透率，曜越預估，明年ATX 3.0電源產品占比可望進一步攀升，由於ATX 3.0產品毛利率相當不錯，有助於提升公司毛利率及獲利。

在自行車方面，曜越除持續增加代理的品牌及周邊產品線，亦加速通路佈局，除旗艦店外，其他縣市也在尋覓經銷商拓展銷售據點，曜越預估，今年自行車占營收比重約1%，希望明年占比能達2%，並順利轉虧為盈。