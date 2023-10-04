Uber One打造「一訂省」好生活 外送、乘車兩大需求有感省

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通膨影響，物價持續變動，消費者對食衣住行也比以往更精打細算，清楚掌握省了多少以花得精準，是當前的新顯學。為了幫助消費者擴大節省效益， Uber One 力推全方位會員訂閱方案，根據統計，2023 年上半年 Uber One 跨平台活躍年訂閱用戶每月大約省下617元，相當於半年省下超過3,700元。 Uber One 會員方案就能享受餐飲、生鮮雜貨隨點即送、出門乘車隨叫即到的便利，且每筆花費都可以再省下一點，致力為消費者打造「日常省」、「便捷省」、「尊榮省」的一訂省好生活。

Uber One 持續陪伴會員創造更多精省新價值，Uber One 會員方案提供月訂閱制 120 元、年訂閱制 1,200 元（相當於每月只要 100 元）兩種選擇，首次訂閱 Uber One 方案的會員還可享有首月免費試用 1 個月，讓會員輕鬆隨心暢行、隨點即送。

Uber Eats App 無限次免運及服務費 100％ 折抵優惠 ：張羅三餐與採買日用品是民眾生活中的基本需求，依據 Uber Eats 統計，Uber One 會員每月大約平均使用 17 次外送3點購餐飲與生鮮雜貨。為了讓會員盡情享受隨點即送的便利，同時節省開銷，Uber One 會員上 Uber Eats App 訂購標示金色 Uber One 圖示店家，即可享有無限次0元外送費和 100％ 服務費折抵的超值優惠。

點餐＋出行「便捷省」，享 Uber App 乘車行程 95 折： Uber One 會員享有跨「外送」和「預約乘車行程」兩大生活機能的獨家整合服務，根據 2023 上半年數據，Uber One 會員每月外送及叫車比例大約 4 比 1 3，顯示除了外送，Uber One 會員也相當喜愛使用 Uber App 叫車。 除了乘車行程 95 折優惠，會員更優先享有由合作車隊優先配對好評職業駕駛，讓會員使用 Uber App 叫車外出，省心省力又省荷包。

專屬「尊榮省」，享外送延遲補償、活動多重禮遇：Uber One 持續為會員打造尊榮禮遇。今年推出的精采活動包含大港開唱、500 碗美食小吃市集及即將由老饕領軍的 500 盤會員專屬體驗活動，Uber One 會員皆獨享優先入場、限量禮包、專屬優惠及活動體驗免排隊等禮遇。此外，若商家名稱下方標註有「Uber One」圖示，會員外送訂單在 Uber Eats App 內顯示預估「最晚抵達時間」有所延誤時，可獲一次性可折抵 30 元的 Uber Cash 點數禮遇。

Uber Eats 致力於協助傳統市場數位轉型，並持續擴大外送品項，讓消費者能在 App 上一站購足傳統市場的生鮮雜貨。適逢台北南門傳統市場新大樓於 10 月 7 日試營運，Uber Eats 全用戶於 10 月 7 日至 10 月 20 日期間享超過 30 種商品 9 折起優惠，同時為 Uber One 會員再加碼祭出 10 種特色美食的獨享優惠，除了古早味人氣美食芋粿巧、草仔粿、獨家配方煙燻製成的湖南臘肉和經典伴手禮鴛鴦肝臘腸等南門市場名物以外，選用西螺圓糯米及台灣本土黑毛豬肉做內餡、老饕必點的潮州粽，或是搭配蜜汁火腿、四方餅和烤方合售令人垂涎的江浙名菜富貴雙方等，Uber One 會員打開 App 就可以用更經濟實惠的價格隨點即送。

Uber One 鼓勵會員只要每週點一次就划算，即日起至 10 月 13 日，Uber One 推出「誰能比我省」活動。會員只要打開 App，確認本訂閱週期內省下總金額超過 222 元，截圖分享至 Uber Eats 臉書粉專的活動貼文留言處，有機會抽到 222 元 Uber Cash 點數回饋金。此外， Uber One 寵粉再推多重獨享優惠，即日起至 10 月 10 日，頂呱呱、戰鬥雞等商家合作夥伴精選品項買一送一，會員輸入【台好吃】優惠序號，單筆訂單金額滿 350 元再享 85 折優惠（會員優惠限買 1 送 1 活動店家適用）；Cama、路易莎、7-11、全家等商家精選咖啡品項買一送一或單品優惠，會員輸入【好咖勳】優惠序號，單筆訂單金額滿 299 元再享 85 折優惠；摩斯漢堡、老王炸烤等精選品項買一送一或單品優惠。