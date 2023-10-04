楊金龍立院回應3事 涉老宅貸款、第4級信用管制、熱錢課稅

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【時報記者任珮云台北報導】立法院財委員今天多數委員聚焦在房價居高不下，以及老宅貸款的潛規則不利於民眾以防養老的缺失和國際熱錢進出。央行總裁楊金龍今天在立法院承諾3件事，一、會和銀行討論並了解老宅貸款實際情況，並建議內政部建立預售屋觀測指標。二、檢討是否實施第四級的選擇性信用管制。三、因應熱錢進出採取適當措施。

民進黨立委鍾佳濱在立法院質詢時表示，銀行對老宅的貸款限制，考量老屋價值低以及避免投資客炒作，但目前台灣呈現「老宅住老人」相當普遍，而銀行對老宅貸款限制也損及老宅的老人「以房養老」權益。對於老宅限貸，可能造成以房養老需求的高齡族無法安養晚年，希望央行能協助了解並提出解決方案。

其次，目前央行的選擇性信用管制有三級，第一級為第一戶沒有貸款限制；第二級是特定地區第二戶，貸款上限7成；第三級為持有3~5戶者，貸款上限為4成。鍾佳濱希望央行能針對持有6戶以上的民眾，實施第四級的信用管制，貸款上限降至1成。

至於熱錢在台進出造成股匯動盪，楊金龍今天表示，並不贊成對熱錢課稅，這不利於資金自由進出；至於單獨針對外資在台短期交易證券所得課稅，則應交由財政部等相關機構評估。央行也會在3個月內提出熱錢進出書面因應對策。