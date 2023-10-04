最低只要119元！到85度C買明星商品抽iphone15 pro

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

繼買蛋糕抽Switch後，85度C再度推出全明星攻略之大咖抽iphone 15 pro，10／5至11／1只要民眾在門市或85APP線上消費指定商品組合，最低只要119元，就有機會抽中市價40,400元的iphone15 pro（共兩名），每筆消費可享一次抽獎機會，消費越多，中獎機會越大。

85度C邀請消費者推薦最愛的明星商品，包括咖啡、飲料、蛋糕和麵包都有各自擁護者。網友推薦必喝三款咖啡有，招牌咖啡、美式咖啡和拿鐵咖啡，其他如藍莓大理石、暗黑森林、提拉米蘇、法式千層等都是榜上有名，普受消費者喜愛。

10／5至11／10全明星攻略之大咖抽iphone活動，85度C推出三組明星商品組合，消費任一組就可以參加抽獎，包括A區咖啡分享組，一次購買一張咖啡寄杯卡，（限定中大杯美式、招牌、拿鐵咖啡）。B區歡聚共享組，購買指定整膜蛋糕一款（限定義式提拉米蘇8吋、經典提拉米蘇6吋、芋泥提拉米蘇6吋）。還有C區獨享套餐組，購買指定大杯咖啡＋指定切片蛋糕，其中大杯咖啡可選美式咖啡、招牌咖啡、拿鐵咖啡，切片可選藍莓大理石、暗黑森林、提拉米蘇、法式千層任一搭配。

85 cafe APP會員只要在10／5至11／1期間，在實體門市或85 cafe APP線上訂餐單筆購買任一區指定商品，結帳時報會員電話，就能自動參加抽獎活動。如C區大杯美式咖啡70元，加上49元的藍莓大理石，最低只要119元，就有機會把市價40,400元的iphone15 pro(共兩名)帶回家。抽獎採累計制，單筆發票為一次抽獎機會，消費越多筆，中獎機會越大，民眾千萬別錯過。

85度C表示，中獎名單將於11／10公布於85度C官網及臉書粉絲團