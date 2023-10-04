十一黃金周返程客流增大 今鐵路將發送1730萬人次

大陸央視新聞4日報導，八天的十一中秋假期已進入第六天，出行民眾陸續踏上歸途。國鐵集團運輸調度指揮大廳顯示，今天要調度1.1萬多列列車的行車指令，預計發送旅客1730萬人次。 報導稱，10月5日至6日節後返程高峰時段，上海至南京、深圳至香港、上海至杭州、廣州至南寧、北京至上海、廣州至香港、北京至瀋陽、深圳至南昌、北京至青島、北京至大同、深圳至武漢等方向仍有餘票。 10月4日大陸全國鐵路預計發送旅客1730萬人次。開行旅客列車1萬1679列，其中加開列車1260列。鐵路客流保持高載運行，旅遊、探親等中短途客流需求旺盛。 今天，假期返程客流開始增大。國鐵北京局持續加大石家莊、濟南、青島、鄭州、太原、武漢、西安、蘭州等熱門地區運力投放。長三角鐵路預計發送旅客354萬人次，自9月28日以來，長三角鐵路日旅客發送量連續6天突破300萬人次，占大陸全國鐵路客發量兩成左右。國鐵太原局共增加始發客座能力4.74萬個席位，盡力滿足旅客出行需求。國鐵瀋陽局在瀋陽、長春、大連至北京，通遼、白城至呼和浩特，長春至延吉，瀋陽至丹東等熱門方向加開列車100對。國鐵哈爾濱局從凌晨3時至晚11時幾乎每小時至少開行1列哈爾濱進入北京的列車。