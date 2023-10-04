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和逸飯店高雄中山館8周年慶 推餐飲、住宿優惠

和逸飯店高雄中山館歡慶開業8周年，推出餐飲、住宿等優惠活動。圖／和逸飯店高雄中山館提供
和逸飯店高雄中山館歡慶開業8周年，推出餐飲、住宿等優惠活動。圖／和逸飯店高雄中山館提供

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和逸飯店高雄中山館自2015年開業至今，將迎來開幕8周年，該飯店即日起推出「逸起慶祝8」一系列相關生日活動，凡在餐廳Cozzi THE Roof單筆消費滿1,010元，即可獲得抽獎機會1次；住宿則推出優惠住房專案「逸起玩8」，入住舒適客房含高空自助吧早餐，每晚只要3,688元，AMAZZING CLUB會員入住再加碼抽好禮。

和逸飯店高雄中山館因應開館8周年，即日起至12月29日，推出周年住房專案「逸起玩8」，每晚最低3,688元起，連續入住2晚加碼升等寬敞兩大床和贈沁涼啤酒。另外在餐飲部份，即日起至10月31日推出「逸起慶祝8」一系列相關生日活動，凡在餐廳Cozzi THE Roof單筆消費滿1,010元，即可獲得抽獎機會1次，超過數十種獎項隨機發送，抽到餐飲折抵券還可直接使用，最高享當日餐點8折。

和逸飯店高雄中山館更加碼官方粉專抽餐券，凡於指定貼文祝福高雄中山館生日快樂，就有機會將高空餐廳Cozzi THE Roof各式餐券帶回家，獎項包含雙人份午、晚餐套餐券、雙人下午茶套餐券及多張現金抵用券。現場則針對會員推出特別活動，凡持有AMAZZING CLUB會員，入住即可參加周年轉盤1次，除了有機會享用周年限定特調外，還有機會獲得房型升等券。

【禁止酒駕，飲酒過量有害健康】【禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒】

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