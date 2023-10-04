亞太雅得方斯基因 台灣總部盛大落成

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英國Nonacus公司成立於2015年，總部位於英國伯明翰生物中心，以積極完善醫療診斷流程為目標。公司專精於腫瘤生物學、癌症基因體學以及生物資訊分析的專家團隊，透過尖端基因檢測，精準的早期篩檢方法幫助醫師及早發現、及早治療癌症。同時提供癌症治療之最佳方針、癌症復發與抗藥性監控及特定癌症風險評估與免疫治療評估，透過次世代定序技術及檢測報告與整合性的服務平台，將每位癌症病患的基因資訊轉化為有效的協助方案。

英國Nonacus公司團隊由一群擁有超過35年經驗的生物技術專業人士組成，十分了解實驗室不斷取得進步的需要，因此構成了所有產品的基礎並推動創新研發的能量。Nonacus CEO Chris Sale表示，Nonacus期望以先進創新的液體活檢測試平台，實現尖端的癌症基因學檢測，致力於全球早期癌症檢測和監測，造福患者，到訪台灣數日，我偕同團隊也參訪了幾間指標性醫院、實驗室和生技公司診所。很高興來台灣，感受到台灣團隊夥伴的熱情和專業。

亞太雅得方斯基因董事長張博文(Andy Chang)表示，台灣亞太雅得方斯基因是亞太地區第一個據點，在2023年位於桃園青埔的亞太區總部落成後，未來目標將以台灣為基地，開拓日韓、紐澳、中國大陸及東南亞等市場，我們的核心價值是提供醫院、診所、實驗室、企業與患者等來自頂尖研究機構的先端檢測技術，好的檢測器材及技術支援。

張博文在開幕致詞時指出，自己長期於國外為外商拓展版圖，近期回到台灣很高興有機會貢獻台灣的生技產業發展。這次透過與英國的公司共同投資台灣，希望能為台灣的生技市場注入新的元素，除了將國外的新進技術帶入台灣活化市場，拋磚引玉促進良性的競爭之外，並期待將來能夠連結台灣生技公司與外國公司的合作研發。