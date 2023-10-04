《汽車股》和泰車旗下 國瑞生產跨過350萬大關

【時報記者葉時安台北報導】和泰車(2207)TOYOTA在台製造廠國瑞汽車總經理古屋敷表示，國瑞是日本Toyota及Hino汽車在台灣唯一授權的製造廠，累積生產車輛已超過350萬台，並努力致力於零件國產化。同時分享豐田汽車「碳中和真正的敵人是碳排，而不是內燃機引擎」的理念，碳中和貢獻，電動車雖是重要的解決方案之一，但不是唯一選擇，必須「因地制宜」提供「多樣化」的移動載具。

國瑞汽車總經理古屋敷表示，國瑞是日本Toyota及Hino汽車在台灣唯一授權的製造廠，一路承襲著豐田生產製造的信念，自1984年成立以來，以安全、品質為最優先，並以製作出讓每一位客戶都滿意的車輛而努力。不單只是國內市場，也致力於海外銷售，累積生產車輛已超過350萬台，並努力致力於零件國產化，希望能透過新技術、新設備等的導入，對台灣的經濟與產業發展略盡微薄之力。

國瑞汽車捐贈二部小客車(Corolla Cross油電版休旅車、Corolla Altis房車)、及四具汽車引擎、四具變速箱，予桃園敦品中學，積極推動社會貢獻，透過實際接觸到最新的電動車輛，結合理論與實務，助於敦品中學在汽車修護人才的培育。

另外，面對近來氣候變遷及全球暖化日益嚴重的議題，古屋敷總經理也強調，國瑞在環保方面也不遺餘力，近來也具體揭示了「2035年工廠碳中和」的高挑戰目標，從日常改善、革新技術及再生能源三大方向著手，努力達成減碳目標。

面對氣候變遷與全球暖化的議題，古屋敷總經理提到，分享豐田汽車「碳中和真正的敵人是碳排，而不是內燃機引擎」的理念。各國必須依各自的能源結構與基礎建設狀況，採取有效的減碳策略。因此，在汽車的動力選擇上，不能只單一的局限在一種動力，必須「因地制宜」提供「多樣化」的移動載具。例如油電混合車相當普及的日本，在過去20年間就減少了23%CO2的排出。電動車雖是重要的解決方案之一，但不是唯一選擇。唯有透過全方位的移動載具提供，如HEV(油電複合車)、PHEV(插電式油電複合動力)、BEV(純電動車)或FCEV(氫燃料電池電動車)等，才能對碳中和作出具體貢獻。而秉持這樣的理念，國瑞汽車也於2012年導入生產首部國產CAMRY 的HEV(油電複合車)，之後又陸續導入多款HEV，持續為減碳努力。