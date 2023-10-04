外交政策雜誌：中國外長王毅本月稍晚訪問華盛頓

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美國雜誌《外交政策》（Foreign Policy）引述三位知情的美國和東亞外交官消息報導，中國外交部長王毅預計將於本月晚些時候訪問華盛頓，以處理日益進入「冰凍」的中美關系，並為美國總統拜登與中國國家主席習近平之間備受期待、但仍未安排的會晤鋪路。

報導指出，在最近數月拜登政府官員對北京進行一系列高層訪問之後，王毅進行此次計畫中的訪問，中美兩國正試圖緩解不斷升級的緊張局勢，包括雙方在貿易、科技、軍事問題和人權問題上的分歧。

華盛頓官員預計，習近平將訪問舊金山並參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會，並在場邊與拜登會面，但尚未公佈正式的會面計劃。

報導形容，如果王毅的訪問成行，將標誌著對於穩定兩國關係，以及制訂「拜習會」議程的最新努力。

近幾個月來，美國國務卿布林肯、財政部長葉倫、商務部長雷蒙多等美國高階官員紛紛前往中國，以保持雙邊溝通。

包括美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在內的幾位參議員，預計也將開啟前往中國的行程。如果王毅的來訪成真，「將是那棵樹上落下的第一個果實」。

布林肯上個月表示，從美國的角度來看，面對面外交是處理分歧的最佳途徑，也是探索雙方合作領域的最佳途徑。拜登則說，他並不想遏制中國，他只想確保雙邊的關係是值得信賴的，是安排妥當的。