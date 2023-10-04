國際展能節新北國手嶄露頭角 勇奪3金1銀

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有「身障者技能奧林匹克」之稱的「國際展能節職業技能競賽」，今年第10屆賽事在法國梅斯舉行，新北國手勇奪3金1銀，分別為「棚內攝影」職類金牌黃進福、「陶藝」職類金牌蔡源盛、「西餐烹飪(個人)」職類金牌沈方惠、「珠寶金銀細工」職類銀牌黃煥科。

今由代理市長劉和然頒發「職場達人獎勵金」給3位金牌得主10萬元獎金及獎座，至於臨時無法到場的銀牌得主，將由勞工局另日頒贈5萬元獎金及獎座。

勞工局表示，獲獎選手必須先在全國身心障礙者技能競賽中脫穎而出，再歷經17個月的培訓，突破層層關卡考驗，才能進軍國際展能節職業技能競賽。「棚內攝影」金牌得主黃進福表示，最開始接觸攝影是因為興趣，休假時間會帶著單眼相機到處拍拍照，與攝影同好者交流分享。

從興趣到專業，再進階到國手培訓，即使過程艱辛，未來也會繼續保持學習的習慣，挑戰新事物。他說：「只要努力不懈，是可以證明自己有實力的，可以更了解自己的發展性。」

拿下「西餐烹飪(個人)」金牌的沈方惠，因先前的餐廳打工經驗，對烹飪產生興趣且持續進修，並受莊敬高職的老師鼓勵，開啟競賽之路，未來期望開設一間超chill、半開放式廚房西餐咖啡廳。

「陶藝」金牌蔡源盛則分享，從小就對於「自行動手做」充滿興趣，從電腦組裝到家具木工，再到讓他深深著迷的陶藝職類，跨領域學習並累積不同技能，最終獲得國際肯定。他也以自身為例，鼓勵身心障礙者勇於學習新技能，迎接不一樣人生。還有從國中畢業就踏入珠寶業的銀牌得主黃煥科，在金工珠寶業的長年耕耘，打磨出深厚的工藝技術，也讓他在國際競賽的殿堂大放異彩。

勞工局長陳瑞嘉表示，職訓中心「職場達人獎勵金」計畫，鼓勵在職勞工自我技能提升，凡設籍新北市1年以上的勞工朋友，參加勞動部推派／辦理的國際技能競賽或全國性技能競賽獲獎者，以及工作地在新北市的在職勞工取得甲、乙級技術士證照，均可提出申請，最高發給10萬元獎勵金。相關細節可上「新北勞動雲-職訓補給站」查詢。