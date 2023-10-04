《電機股》外資看工具機明年H2復甦 亞德客、上銀目標價1250、215元

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【時報記者莊丙農台北報導】美系外資報告針對工具機產業出具最新報告指出，根據日本工作機械工業會（JMTBA）的估計，自動化行業目前處於景氣下行週期後段部分，預計2024年第2季是下行週期結束且迎來復甦的開始，美系券商初評亞德客-KY(1590)及上銀(2049)，亞德客給予買進評等，目標價1250元，上銀看法中立，目標價215元。

美系外資指出，雖然今年下半年自動化產業仍具挑戰性，但美系外資看法轉趨積極，估計2024年科技、汽車這些領先製造行業總資本支出有機會在2023年觸底，2024年將年增1％、12％，預期2024年隨資本支出的改善，自動化產業會出現週期性復甦。此外，從各國的工具機訂單來看，目前大陸缺乏任何實質性的刺激，訂單表現最差，由於缺乏任何實質性的刺激，今年7月訂單年減24％，但今年低基期帶動2024年的成長性優於其他地區，有利於相關自動產業的成長。

報告指出，亞德客將加速在大陸市占率的增加，由於該公司產品的品質和具有競爭力的價格，即使在當前的大陸經濟低迷時期，亞德客在大陸仍有超過9成銷售金額，今年上半年營收年增9％，優於SMC的-6％。此外，線性導軌產品有望複製該公司在氣動領域的成功，擴大市占率，兩大因素將有助於對抗景氣下行週期，2024年將受益上行循環的到來。預估今、明兩年每股盈餘為34.46元及41.45元。

對於上銀看法，外資認為，由於工具機需求不振，短期面臨更高銷售風險，而且線性導軌跟滾珠螺桿能見度分別只有1.5-2個月及2-3個月，表示持續在消化庫存，也將導致價格面臨壓力。此外，因大多數產能在台灣，可能受到ECFA影響，美系外資給予上銀215元目標價，反映更具挑戰的工具機產業前景及價格壓力，預估今、明兩年每股盈餘為6.98元、9.32元。